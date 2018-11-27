Мужской оргазм: как вызвать у него яркие ощущения

Мужской оргазм, хоть и не так загадочен и сложен, как женский, все же доставляет мужчине не сравнимое ни с чем удовольствие. О том, как усилить ощущения партнера во время секса, сделать его оргазм ярче и сильнее, редакция WMJ.ru выяснила у экспертов центра семейного и сексуального образования Secrets.

Но для начала несколько фактов о мужском оргазме. Регулярно испытывают оргазм во время секса с партнершей 98% мужчин, при этом длительность этого удовольствия составляет в среднем от трех до десяти секунд.

В момент приближения к оргазму очень важным является продолжение стимуляции, поэтому, если чувствуешь, что мужчина уже на грани, и хочешь, чтобы он испытал оргазм, продолжай делать то, что делаешь, без смены темпа (можно лишь немного увеличить), угла проникновения и вида стимуляции. После оргазма у мужчин наступает так называемый рефракторный период, когда возбуждение спадает и дальнейшая стимуляция полового члена либо не оказывает возбуждения, либо оказывается неприятной.

Выбор позы

От выбора позы зависят ощущения, получаемые во время секса не только женщиной, но и мужчиной. При смене позиции женщина может почувствовать и изменение угла проникновения, и степень его глубины, и то, какую зону половой член активнее всего стимулирует.

Для мужчины же ощущения будут меняться в зависимости от глубины проникновения и плотности обхвата полового члена влагалищем. Для того, чтобы обеспечить более сильные ощущения во время секса, выбирайте такие позиции, в которых член мужчины будет максимально погружаться во влагалище и обхватываться его стенками.

Для большей глубины проникновения подойдут такие позы, как «наездница» (она хороша еще и тем, что ты сама можешь управлять глубиной проникновения), догги-стайл, модернизированная миссионерская — эта версия отличается от классической тем, что таз женщины нужно приподнять, подложив под него подушку. А для того чтобы усилить обхват, необходимо занять такую позицию, в которой ты сможешь скрестить ноги.

Например, лежа на спине и подняв ноги вверх к потолку или лежа на животе, мужчина сверху. На всякий случай напомним, что, если в таких позах ты чувствуешь дискомфорт, не стоит перебарывать себя и терпеть, чтобы доставить мужчине удовольствие.

Не членом единым

Для того чтобы сделать сексуальные ощущения мужчины еще ярче, не стоит уделять все внимание исключительно его члену, хотя это, вне всяких сомнений, очень чувствительная зона. Не менее чувствительными для стимуляции являются лобок, мошонка, перинеум (область между мошонкой и анусом) и сам анус. Попробуй во время мануальной или оральной стимуляции поласкать еще и эти зоны и сразу заметишь, как удовольствие мужчины усилится. Все мужчины разные, поэтому не спеши применять все приемы сразу и отслеживай реакцию партнера: если он спешит отодвинуться или прервать контакт, не стоит настаивать на стимуляции конкретной зоны. Как именно можно ласкать перечисленные нами выше области?

Лобок

Его можно поглаживать ладонями и тем самым дразнить мужчину, не касаясь члена, но распаляя его прикосновениями совсем рядом. Обрати внимание, что на его лобке могут быть волосы, которые можно легонько оттягивать, обеспечивая дополнительный приток крови к паху.

Мошонка

Яички — это очень чувствительная и нежная область на теле мужчины, поэтому стимуляция этой зоны должна быть максимально деликатной. Яички можно ласкать языком или губами, легко посасывать и немного оттягивать мошонку вниз и еле ощутимо сжимать в ладони оба яичка. Внимание: не сдавливать, не крутить, не щипать, не дергать, не кусать! Кстати, ласкать мошонку можно даже во время секса, например, в позиции «обратная наездница» (когда девушка сидит к партнеру спиной).

Перинеум

Невероятно чувствительная зона между мошонкой и анальным отверстием, лаская которую можно стимулировать простату снаружи. Для этого положи большой или указательный палец и круговыми надавливающими движениями ласкай ее одновременно со стимуляцией полового члена — это усилит приток крови, выделение семени и, конечно же, ощущения.

Анальное отверстие

Вокруг ануса расположено очень много нервных окончаний, стимуляция которых может быть очень приятной. Для того чтобы доставить мужчине удовольствие, вовсе не обязательно проникать в анальное отверстие пальцем или игрушкой — на первых порах можно ограничиться ласками вокруг ануса. Осторожнее с ногтями: кожа в этом месте очень нежная.

Вагинальные фрикции

Искусство вагинальных фрикций — это то, что поможет сделать ощущения мужчины во время пенисо-вагинального секса невероятно сильными и ни на что не похожими. Техника вагинальных фрикций заключается в том, что женщина, напрягая интимные мышцы, стимулирует ими ствол пениса по всей длине. Для того чтобы овладеть этим искусством, необходимо регулярно заниматься тренировками интимных мышц со специальным тренажером или вагинальными шариками на протяжении полугода. Стоит сказать, что натренированные интимные мышцы способны не только мужчине подарить незабываемые ощущения во время секса, но еще и раскрыть гамму ощущений для женщины, ведь плотный обхват полового члена обеспечивает наиболее сильную стимуляцию стенок влагалища, а общий тонус способствует более быстрому возбуждению и ярким оргазмам.