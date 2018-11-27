Как произвести хорошее впечатление на его семью

Многим кажется, что встреча с родителями партнера — самая странная, а то и страшная штука, которая может произойти с человеком. Но на самом деле так быть, конечно, не должно. Самое главное — быть собой и помнить, что после знакомства с каждым разом все становится проще. Постарайся расслабиться — и воспользуйся советами специалистов.

1. Узнай семейную историю

Наверняка он уже рассказал им что-то о тебе, пусть и тебе расскажет о них. Тогда будет проще запомнить, кто есть кто. И о ключевых событиях в истории его семьи тоже лучше знать заранее, чтобы не удивляться слишком сильно.

2. Не воспитывай себя

Если ты хохотушка и душа компании, а на встрече не поднимаешь глаз от стола и только говоришь «спасибо» и «пожалуйста», они не увидят тебя в правильном свете. Покажи, что ты очаровательна, заведи интересный разговор. Спроси его родителей, как они познакомились, например.

3. Не переживай из-за наряда

Для знакомства с родителями нет особого дресс-кода. Главное, чтобы он соответствовал мероприятию (не приходить в хороший ресторан в драных шортах или не приезжать на дачу в платье в пол).

4. Лови волну

Кому-то интересно поговорить о политике, кому-то — о телешоу. Просто слушай и вливайся в разговор.

5. Положи телефон на стол

Не нужно отвечать на срочные сообщения, пока разговариваешь с людьми.

6. Предложи помощь

Если ты сильно нервничаешь, это хороший способ отвлечься. Ты займешься полезным делом и проявишь себя как человек с хорошими манерами.

7. Не лги

Первая встреча с родителями чем-то похожа на первое свидание. Не показывай себя тем, кем не являешься, не придумывай веселых историй из жизни, которых никогда не было!