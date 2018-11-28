Почему мы выбираем не тех мужчин

Женщины с завидным постоянством обращают внимание на неподходящих партнеров. Почему это происходит? И можно ли исправить ситуацию? Психолог по семейным отношениям Ольга Романив знает ответ на этот вопрос

Не тех мужчин женщины выбирают не просто так. По мнению специалистов, во всем виновато наше либидо, которому как раз и нравятся плохие парни. Либидо — это наш путь к получению удовольствия. Формируется оно в глубоком детстве, в том числе под влиянием внешних факторов, например взаимоотношений с родителями. Если вы выросли в атмосфере пренебрежения или авторитаризма, вас обижали словом, а может быть, и делом, не видели в вас личность, то, скорей всего, во взрослом возрасте именно такое отношение со стороны партнера для вас будет подсознательно нормальным. Как исправить ситуацию?

Прекратите токсичные отношения. Вас обижают, обманывают, держат на расстоянии, не хотят строить отношений, изменяют, одалживают деньги, оскорбляют, обесценивают ваши чувства, предают, дают пустые обещания — все это попадает под термин «токсичные отношения». Это отношения, когда вашего партнера все устраивает, а вы испытываете регулярный дискомфорт: плачете, страдаете, переживаете, жалуетесь подружкам, изводите себя ревностью и подозрениями. Но отношения с любимым человеком должны приносить не страдания, а радость и удовольствие. Если это не так, то пора что-то менять, в первую очередь в себе, потому что именно вам некомфортно в этих отношениях.

Сформулируйте, каких отношений вы хотите. Вы мечтаете создать семью и завести детей, а партнер почему-то тянет, разумеется, вам эта ситуация неприятна, дискомфортна. Но вы не уходите от него, а сидите в ожидании чуда. Заведите разговор на тему совместного будущего и донесите до партнера ваши основные желания, если в ответ вы получаете что-то невразумительное из серии «давай подождем», «сейчас не время», то можно сделать вывод, что партнер к серьезным отношениям с вами пока не готов. После этого разговора у вас появляется два варианта развития событий: принять то, что вам сказал партнер, и остаться с ним в ожидании, когда он созреет, либо уйти потому, что вы ждать не готовы. В любом случае вы должны принять решение.

Конкретизируйте, что вам не нравится в вашем партнере. Он поступил с вами плохо (обозвал, повысил голос, соврал), вы тотчас даете ему обратную реакцию и говорите, что вы в этот момент почувствовали. Не обзываете и посылаете его в ответ, а говорите о себе и просите его больше так не делать. Если он прислушивается к вам, значит, шансы для того, чтобы ваши отношения изменились в лучшую сторону, есть.

Перестаньте подстраиваться. Не нужно меняться, становиться лучше, худеть, толстеть, срочно бежать на курсы по кулинарии или увеличивать грудь только потому, что ваш избранник любит третий размер и утку по-пекински на ужин. Счастья и ответной любви вы этим точно не добьетесь. Любовь нельзя заслужить — она либо есть, либо ее нет.

Не бойтесь признаваться в том, что это не любовь. Не бойтесь быть собой и остаться одной, если этот мужчина не ваш, если он предъявляет вам постоянно претензии, что вы не соответствуете каким-то его идеалам. Как только вы поймете для себя, чего вы по-настоящему хотите и ждете от отношений и мужчин, тогда в вашей жизни появится тот самый, который будет вас любить за то, какая вы на самом деле, а не какой можете притвориться. Поэтому будьте собой, уважайте себя и свои личные границы.