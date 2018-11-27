Почему не надо пытаться вернуть бывшего мужчину

«Как вернуть бывшего?» — спросила читательница. «Чего ждать, если вдруг получится?» — насторожились мы. «Зачем вообще это делать?» — удивился писатель Александр Цыпкин и все объяснил.

Один мой приятель, скажем, ­Валера, возвращался к бывшей девушке (внимание!) четыре раза за три года. Каждый раз он уходил, разумеется, навсегда. Два из них — к кому-­то, один — в пустоту, а в другой — был изгнан. Глубинная причина камбэков тривиальна: он любил женщину сильнее, чем она его. Казалось бы, такие вообще не уходят. Но у Валеры была гордость. Валера хотел, чтобы на него смотрели с нежностью, а смотрели только с уважением.

Его девушке, назовем ее Светой, было не так много лет, 25 вроде. Она никуда не спешила, а с Валерой было удобно, даже уютно. И через пару месяцев после того как он исчезал, Света начинала изобретать причины для контакта: с переездом помочь, компьютер настроить, бабушку через дорогу перевести. Дальше все как в сказке про гамельнского крысолова: дудка, мыши, море. Валера бросал новую пассию, возвращался и опять оказывался в пучине. Он все понимал, но сделать ничего не мог. «Буду ждать, — говорил, — пока пройдет само или пока найдется за что разлюбить».

А разлюбить было катастрофически не за что. Романов на стороне Света не заводила или гениаль­но конспирировалась. Бывало, опаздывала и не смеялась над шутками, но не за это же! Других грехов за ней не водилось. В четвертый раз Валера дожал Свету до свадьбы. А через полгода встретил ту, которая смотрела на ­него с нежностью. Товарищ подал на развод и больше не возвращался. А Света только потеряла время.

Картина «Не ждали»

К чему я это? Один раз разошлись, значит, не так уж были друг другу нужны. И попытка войти в ту же воду весьма сомнительное предприятие. Неважно, кто кого бросил или вернул, вы все равно проиграете.

Например, вариант первый: вы ему указали на дверь, потом передумали. Ну держитесь! Возвращенный мужчина чувствует прилив важности, помноженной на злопамятность. Вроде бы дуэль выиграна, но осадочек остался. И его можно смыть только кровью. Вашей выпитой кровью.

Вариант второй: расстаться предложили вы, но он вас уговорил вернуться. Видимо, и ­правда «любит-жить-не-может», иначе гордость взяла бы свое. Но в основе его чувств — страх потери. Ему с вами больно, а это ­совершенно не тождественно «ему с вами хорошо». Как только мужчина убедится, что вы рядом и никуда не денетесь, с ним может случить­ся метаморфоза. Неприятная. Хорошо, если просто разлюбит, но может мстить начать! Ему, знаете ли, не нравится ­состояние «не могу без нее», особенно ­если вы без него можете. Сложно представить себе что-то более истощающее мужскую волю, чем патологическая и слабоответная любовь. И не питайте иллюзий: мы понимаем, что больны и подконт­рольны. Сделать ничего не в силах. Но когда оправимся — а ничего не лечит лучше, чем год взаимности, — то быстро припомним все детали жития в статусе марионетки.

Вариант третий: он от вас ушел, а вы его вернули. Тут уж он дважды важный. Сначала казнил, потом помиловал. И вряд ли от большого чувства. Может, ему с вами удобно. Или его удалила из любовников та, из-за которой вы оказались на лестнице с чашкой, мишкой и зубной щеткой.

Наконец, последний расклад: он ушел и сам вернулся. Ну что? Поймет, что с вами этот номер проходит. Человек же как устроен: если один раз выгорело, значит, можно повторить. Упоительное ощущение — понимать, что все твои придури обратимы. Только для вас в этом никакой радости.

Вернись, я все прощу!

В общем, как ни крути, если бывший опять стал нынешним, вы попали. Возможно, «попадалово» компенсируется его неземной любовью, вашим статусом «в отношениях», замечательным сексом, браком, новыми сапогами, старыми игрушками, неожиданными букетами, долгожданными детьми, бабочками в животе, тараканами в голове. Но все равно: люди не меняются. Никогда. Разве только в случаях, когда земля горит под ногами. Но она не может гореть вечно.

Все вышесказан­ное не касается счастли­вых психопатов, для которых «развал-схождение» — не автомобильный термин, а состояние души. Им скучно жить иначе, и пусть делают, что хотят. На них даже гравитация, наверное, по-другому действует. Если вы не из этих, но все вышесказанное вас не останавливает, то помимо сочувствия поделюсь следующим.

Базовый принцип простой: мужчина всегда знает, чего хочет, нужно просто ему не мешать. Пожелает бывший вернуться — даст знать, и тогда ловите момент. Хотя маневры могут помочь. Например, вы были не правы, поэтому теперь спите с жирафиком. Что делать? Извиниться! Искренне, один раз. Если мужчина требует ежедневного покаяния, он не здоров. О таких ничего не знаю.

Еще иногда срабатывает внед­рение в стан врага под прикрытием. Вы ведете себя как доброжелательная, спокойная подруга без взгляда побитого щенка. И когда такой статус-кво для мужчины становится привычен, дескать, сюда можно вернуться всегда, вы делитесь радостью: у вас кто-то появился! Человек, опять же, такое существо, что пока не осознает реальность потери, шевелиться не начнет. Можно еще атаковать «вашей» музыкой или романтическими флешбеками: «Сижу в отделении полиции, из которого я тебя пьяного забирала». А если серьезно, то лучше один раз сказать: «Люблю, хочу все вернуть». Нет так нет, и никаких слез и страданий, точнее, только дома. В жирафика.