Хитрости, которые помогут построить крепкие отношения

Если секрет идеальных отношений действительно существует, то в нем точно есть как минимум два ингредиента в равных пропорциях: удача встретить классного человека в удобный жизненный момент и желание работать над своим союзом. Потому что везение везением, но эффективную коммуникацию оно вам не обеспечит и… вряд ли подскажет, чем заняться в ленивое воскресенье. Зато полезные привычки в паре помогают полагаться не на судьбу, а на эффективную терапию и день за днем включать в ваше расписание ритуалы, которые выстраивают между вами по-настоящему качественные близкие отношения. А вы знали, что у счастливых пар есть эффективные способы поддерживать теплый климат между партнерами? По своему действию эти обычаи похожи на физические упражнения: не ожидайте пользы в первый же день, но ждите, что при регулярных тренировках тело со временем усвоит все на автоматизме. А для того чтобы полезная привычка стала нормой жизни, ее нужно повторять минимум 21 день. Попробуйте на себе и поделитесь результатами!

Секрет № 1: уметь возвращаться в то состояние, откуда началась любовь

Да, после завершения конфетно-букетного периода часто приходит обычная рутина, и вот вы уже ничем не отличаетесь от миллиона других парочек. Но в ваших силах изменить если не ход времени, то его восприятие и приглашать друг друга на свидание, дарить подарки, делать милые сюрпризы и отпускать партнера на внушительное расстояние, чтобы снова почувствовать, как вам его не хватает.

Секрет № 2: стараться выслушать друг друга

Вы уже, наверное, сталкивались с мнением, что человеку важно не столько получить совет, сколько быть услышанным. Устраивайте как минимум раз в день на несколько минут своеобразный check in, или обмен информацией за день. Пусть каждый из вас за этот короткий промежуток времени поделится своими приятными событиями, мыслями и проблемами, пока другой его внимательно слушает. Повторяйте 21 день подряд и увидите эффект как от психотерапии — вы станете ближе друг другу на более глубоком уровне.

Секрет № 3: продолжать флиртовать и кокетничать

Бодрый флирт поддерживает уровень сексуального напряжения на нужном уровне и показывает, что вы все еще неравнодушны к партнеру и не воспринимаете его как тот самый шкаф в спальне, который стоит на одном и том же месте всегда. Так что не бросайте читать рубрику «Секс», даже если вы уже не одиноки, — там есть много пикантных советов и для «начинающих», и для «продолжающих», и для «долгоиграющих» парочек.

Секрет № 4: прощать друг друга

Маленькие недовольства имеют все шансы перерасти в большие поводы для раздражения. Если только вы не остановите этот процесс раньше и не простите человеку тот факт, что он не всегда оправдывает ваши ожидания, а вы — его.

Секрет № 5: отрываться вместе

Если у вас друзья — для шумных тусовок, а партнер — для тихих домашних вечеров, то в этом есть какой-то подвох. Скорей всего, друзья знают такую вашу сторону, которую мужчине вы предпочитаете не показывать (или он — вам?), что, по сути, значит, что вы не до конца доверяете друг другу.

Секрет № 6: благодарить

Возьмите в качестве примера какой-нибудь старый английский фильм и прислушайтесь к манере общения героев: после каждого жеста идет благодарность, а за любой неловкий момент — извинение. Вот вам и повод для изучения английского языка, а заодно и секрет позитивной динамики общения между близкими людьми, к которой важно стремиться.

Секрет № 7: регулярно вступать в близкий контакт

Со временем сексуальное желание может угаснуть, и вообще, на тему «необходимого» количества секса мнения психологов часто расходятся. Но в чем есть солидарность, так это в том, что каждому из нас нужны регулярные проявления ласки: объятия, поцелуи, касания, полные заботы и нежности, прогулки под руку или массаж наконец. Тактильный контакт крайне важен, и не стоит недооценивать его роль, как многие делают сейчас и предпочитают даже в кровати уделять больше времени своему телефону, чем партнеру.