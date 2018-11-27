Не чувствую себя свободной: как забыть бывшего парня

Доброго времени суток, уважаемая редакция! Ситуация такая. Чуть больше года назад рассталась с парнем после 2 лет отношений (не так и много). Он разлюбил, так прямо и сказал. Расстались по-дружески, без скандалов. Я ситуацию приняла — насильно ведь мил не будешь. Однако вот прошел уже год, а я и дня прожить не могу без мысли о том человеке. Поначалу было очень тяжело, не скрою, душевная боль ощущалась как физическая. Со временем становилось легче. Но до сих пор не было еще ни одного дня, когда бы я не подумала о том, как он, где он, все ли в порядке.

Негативных эмоций к человеку не испытываю, просто скучаю. И это безумно раздражает, потому что, ясное дело, ему на меня уже плевать. Хотелось бы и мне как-то выкинуть его из головы.

По поводу себя: учусь в универе и на курсах, работаю, хожу в спортзал. Это я к тому, что подобные мысли не от избытка свободного времени: его в обрез хватает на поспать. С общением с друзьями/парнями все норм. Есть молодые люди, которым я нравлюсь, но я к ним ничего не испытываю (не совпадают интересы, точнее, мне с ними неинтересно). Иногда вижу понравившихся мне парней на улице/в метро и понимаю, на кого они все внешне и по поведению похожи, это раздражает еще больше. Что делать? Не могу чувствовать себя на 100% свободной с подобными мыслями в голове. Заранее спасибо!

Ответ: Привет, качественную амнезию не обещаем, но кое-чем мы можем тебе помочь. Для начала стоит отделить собственные эмоции от реальности. Судя по письму, ты девочка рассудительная и вполне на это способна. Ты стараешься всячески обесценить эту ситуацию: говоришь, что 2 года отношений не так уж и много, уверяешь, что приняла расставание, и вообще тебе уже легче. Вполне логичное поведение для той, чьи отношения закончились больше года назад. Но если ты так глушила свои чувства с самого начала, то, возможно, не дала себе времени пережить случившееся, как следует пострадать, а уже потом перейти к забыванию. Затягивать с этим этапом не стоит, но и пропускать его тоже нельзя — эмоциям нужен выход. Если уже от души настрадалась, то пора признать, что ты потеряла этого человека навсегда, и лишить себя всякой надежды. Ты вроде как уже это приняла, но раз не можешь «и дня прожить без мысли о том человеке», значит, до сих пор эмоционально не завершила эти отношения. Самое время сказать, что «насильно мил не будешь», но не нам, а себе. Осознай эту мысль, проживи ее, повторяй регулярно, если требуется.

Ты не сможешь исцелиться, пока не выберешься из мира иллюзий. Любовная аддикция не возникает на пустом месте, ее подпитывает подсознательная надежда на взаимность. Пока ты хоть на секунду допускаешь мысль, что он вернется, тебе не разорвать эмоциональную привязанность. Поэтому осознай всю безнадежность и тлен, но не затем, чтобы сойти с ума от безысходности, а для того, чтобы идти дальше.

Следующий совет: убедись, что исключила его из своей жизни. Если удалить из соцсетей — кажется не вежливым, игнорируй его страницу. Избавься от вещей, которые напоминают о нем, если до сих пор этого не сделала. Временно отдались от общих знакомых, если они есть. Тебе нужно исключить все материальные и вербальные напоминания о нем, так что проведи подробную ревизию своей жизни. Когда ты освободишься от привязанности, то можешь вернуть и общих знакомых, и заходить на его страницу, но только если чувствуешь, что больше это не вызывает у тебя эмоций. Что касается отсутствия интереса к другим парням, возможно, ты просто еще не готова к новым отношениям. Лучше всего временно оставить попытки и не давить на себя мыслью, что уже пора найти нового парня. Сконцентрируйся на себе — учебе, работе, хобби.

Ты отмечаешь, что мысли о бывшем мучают тебя не от безделья. Но просто заполнить свой график повседневными делами недостаточно. Тебе нужны по-настоящему новые впечатления, довольно сильные, чтобы вытеснить эмоции к парню. Меня в таких ситуациях очень спасают путешествия. Не обязательно мчаться в кругосветку, отправься в мини-отпуск в столицу или Питер. Важно кардинально сменить обстановку, даже ненадолго. Да, там ты тоже не забудешь о том, что по этой Земле ходит парень, который тебя бросил, но эта мысль поблекнет и отдалится. То, что ты вспоминаешь о бывшем, — нормально. Это была довольно значительная часть твоей жизни, которую нельзя так просто выкинуть из головы.

Не вини себя за мысли о том, где он и с кем. Своим раздражением ты только фиксируешь зацикленность на нем.

Попробуй запретить себе думать о клипе «Ибица» с Басковым и Киркоровым, и следующие несколько часов твоя голова будет занята только им. Лучше лишай свои мысли эмоциональной окраски. Подумала: «Интересно, как там у него дела», ответила себе: «Да какая, к черту, разница» — и переключила внимание на что-то другое. Не отталкивай эти мысли, но и не зацикливайся на них, пусть они проходят мимо, так же как советуют делать при медитации. Ну и напоследок еще одна хорошая новость — жизнь длинная. Продолжай заниматься тем, что любишь, развивайся, ходи в спортзал, встречайся с друзьями, а время сделает все за тебя.

Год назад ты испытывала физическую боль от его ухода, сегодня — пишешь нам рассудительное письмо в редакцию, еще через пару лет вспомнишь, что все это было, и ничего особенного не почувствуешь.