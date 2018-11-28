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Секс вместо зарядки: плюсы утреннего секса для вашей фигуры и самочувствия 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Что вы предпочитаете на завтрак: тост с горячим кофе или утренний секс? Пожалуй, из двух зол мы выбираем большее.
«Кофе, чай или я?» — такой незамысловатый вопрос требует от вашего мужчины только одного утвердительного ответа. Известную пословицу про кашу и масло можно было бы немного переиначить и сказать «утро сексом не испортите». Начиная свой день с таких по‑настоящему приятных ощущений, вы заряжаете себя и своего любимого мужчину бодростью на весь день, укрепляете иммунитет, снижаете уровень стресса и, что очень мотивирует многих женщин, тратите калории во имя красивой и подтянутой фигуры.
Если говорить о физиологических преимуществах, то давно установлено, что утренний секс гораздо полезнее и приятнее, чем зарядка. Наслаждаясь своим любимым мужчиной, кроме основных мышц, вы укрепляете мышцы рук, таза, попы и грудной клетки. Во время секса восстанавливается ритм дыхания и улучшается кровообращение. Так что отбросьте гантели — и бегом под одеяло!
Пары, которые практикуют секс по утрам, сосредоточены и спокойны в дневное время суток. А противники таких волнующих пробуждений более раздражительны и предаются стрессовым состояниям, а их кровяное давление сильнее и чаще отклоняется от нормальных показателей. Ну кому из нас нужны такие проблемы? Рецепт вашего хорошего настроения и спокойствия прост: секс каждое утро. Без перерывов и выходных.
Да и к тому же кто из нас не грешил усталостью и головной болью по вечерам после трудового дня? А утром мы полны сил, энергии и желания. Согласно множеству исследований, утренний секс способен принести гораздо больше удовольствия, чем дневной, вечерний и даже ночной. Дело в том, что концентрация гормонов, пробуждающих страсть, утром на 25% выше, чем в другое время суток. Так что секс будет отличаться высоким качеством (чего нельзя сказать о продолжительности). Таким образом, вы успеете получить свою порцию утреннего счастья, и еще время останется, чтобы побаловать любимого вкусным завтраком и собраться на работу красивой и довольной.
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