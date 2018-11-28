Фото настоящих мачо из соцсетей

Короли флирта и эффектного подката не всегда выглядят как супергерои из голливудского блокбастера. Чаще всего это самые обычные люди, которые тем не менее обладают могущественной силой — обращать внимание девушек на себя.

Не всегда, к сожалению, это внимание оказывается положительным. Некоторые из персонажей лишь учатся мастерству обольщения. Но герои нашей фотогалереи сами не промах — они стоически продолжают удивлять своим альфаповедением на просторах Сети в поисках той единственной и неповторимой девушки для себя.

Уроки эффектного пикапа и мастерского обольщения одним лишь своим видом дают герои нашей сегодняшней фотогалереи.