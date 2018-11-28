Девушек научили распознавать неподходящих людей

В Twitter набрал популярность флешмоб «он не твой человек», участники которого советуют девушкам оценить партнера по нескольким признаками, чтобы понять, что он неподходящая пара.

Участники флешмоба начинают посты с фразы «Дамы, если он:…» и перечисляют несколько ключевых черт человека, которые в совокупности свидетельствуют о том, что он им не подходит. Как правило, начинают с расхожего «если он не отвечает на сообщения». Однако некоторые пользователи ради шутки начали перечислять качества, которые на первый взгляд характеризуют человека, на самом деле указывают на историческую личность или вовсе на предмет.

Пользователь с ником MTA bitch предложила следующий вариант:

Дамы, если он:

— не отвечает на смс — заставляет ждать его вечно

— придет только через полчаса

— живет в полутора часах езды

— не появляется по ночам или по выходным

Он не твой человек, он электричка.

Американка Элль Роджерс (Elle Rogers) считает, что не стоит связываться с философом.

Дамы, если он:

— окончил Академию Платона, но разработал спорящую с его теорией теорию форм

— присылает только конспекты лекций

— выясняет первые начала и причины бытия

Он не твой человек, он Аристотель.

Жительница Орландо Кристен Арнетт (Kristen Arnett) призывает не спутать «своего человека» с домашним животным.

Дамы, если он — не отвечает на смс — крадет ваш ужин, если вы оставите его на столе

— имеет холодный нос — четыре лапы

— виляющий хвост

Это не твой человек, это собака, поздравляю.