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5 возможных причин неприятных ощущений во время секса 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Интимная близость — высочайшее наслаждение для одних и неприятная обязанность для других. Почему так происходит, можно говорить долго. Сегодня мы обсудим, почему некоторые женщины могут испытывать боль при традиционном (вагинальном) сексе, даже если это их не первый (а то и далеко не первый) опыт.
1. Если вам бывает больно и дискомфортно при введении члена во влагалище, первое, что приходит в голову — оно недостаточно увлажнено. Попросите партнера не торопиться и увеличить время предварительных ласк. Можно использовать специальные смазки-лубриканты на водной основе, которые продаются в аптеках и интим-магазинах.
2. Может быть, все дело в презервативе. У некоторых людей аллергия на латекс или на спермицид (вещество, которым покрывают кондомы для дополнительной защиты от беременности). Попробуйте использовать презервативы без спермицида или сменить латексные на полиуретановые.
3. Ребрышки-пупырышки — не для всех. Рельефные презервативы предназначены для усиления ощущений, и если партнерша и без того весьма чувствительна — могут вместо «дополнительного кайфа» доставлять дискомфортные, болезненные ощущения.
4. Может быть, вы психологически не готовы к сексу вообще или сексу с данным партнером? От страха или неприятия происходящего ваши мышцы сжимаются, естественная смазка не выделяется, отсюда и боль. Либо постарайтесь расслабиться — либо подумайте, действительно ли вы хотите этого человека?
5. Если ни одна из причин не подходит — самое время нанести визит к гинекологу. Потому что боль и дискомфорт могут быть спровоцированы одной из множества вагинальных инфекций.
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Женский форум
Любовь
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