Почему фильмы для взрослых «не работают» в жизни

Горячие сюжеты, невероятное разнообразие поз, смена партнеров — все это популярно в фильмах для взрослых. Но при этом надо помнить, что происходящее на экране — всего лишь иллюзорная картинка, которая не должна вызывать зависть, взращивать собственные комплексы, плодить претензии к чужой внешности или быть инструкцией для ваших постельных игр. Чем фильмы для взрослых отличаются от реальности и почему их не стоит брать на вооружение, разбираемся с Анной Модерска — секс-консультантом и педагогом.

Внешние данные актеров

Все участники таких фильмов, если мы, конечно, не рассматриваем ролики из реальной жизни, как будто специально прошли кастинг, в котором побеждают только люди с безукоризненными ухоженными телами и идеальной кожей без обвислости, растяжек и прыщей. У них всегда накачанные мужские торсы, рельефные мускулы; большая и не отвисшая женская грудь, а тело — мечта любой начинающей посетительницы фитнес-клубов. И, конечно, огромные мужские достоинства и просто эталонные женские интимные зоны. Все то, что слишком редко свойственно и нам самим, и любым другим людям, с которыми мы оказываемся в одной постели.

Но те, кого мы видим в подобных роликах — это действительно актеры, прошедшие строгие отборы по определенным параметрам. Их тела — это не только работа над собой, но и правильно поставленный свет, удачно выбранные ракурсы, работа интимных гримеров, постпродакшн и другие хитрости, которые показывают все в самом выгодном свете.

Мужские и женские органы

Внушительные мужские размеры в фильмах — скорее редкость, чем правило. Пенис длиннее 17 сантиметров имеют только пять мужчин из ста, а средний размер, по статистике, обычно не превышает 13–14 см.

Слишком большие размеры могут приводить к травматизации во время полового акта, о чем в фильмах, конечно, ни слова. Как и том, что актрисы нередко прибегают к интимной пластике, чтобы выглядеть максимально идеально.

Предварительные ласки и возбуждение

В фильмах для взрослых актеры способны заняться сексом в любой момент и чуть ли не сразу. У мужчины эрекция наступает за считаные секунды. А если по сюжету предусмотрены предварительные ласки, которыми мужчина разогревает женщину, то они сразу начинаются с орального секса. Две-три минуты куннилингуса — и вот он уже на всех парах берется за дело.

Но в обычной жизни мужчина далеко не всегда демонстрирует мгновенную эрекцию, а с возрастом на это требуется все больше времени. Да и женщине потребуется не менее десяти минут возбуждающей стимуляции. Иначе без лубриканта никак не обойтись.

Хронометраж близости

Актеры в фильмах для взрослых могут часами предаваться сексуальным утехам, ни на секунду не уставая. Конечно, в начале сексуальных отношений мы тоже бываем способны на подобную продолжительность близости. Однако в обычной жизни, к сожалению, статистика говорит нам, что половой акт длится всего около трех минут.

Разнообразие сексуальных сценариев

Производство фильмов для взрослых — это индустрия, в которой обман и гипертрофированность идут рука об руку: вариативность партнеров, аксессуаров и сценариев секса в любой обстановке и с неограниченным количеством участников. В реальности секс менее вариативен, а партнеры редко обладают теми навыками, которые можно увидеть на экране. Далеко не всякая женщина способна с радостью согласиться на анальный секс, смену партнеров, или обладает навыками глубокого минета. Как и редкий мужчина всерьез согласится на групповой сценарий, включая однополый секс.

Смена поз

Видеопродукция для взрослых изобилует позами, которые показывают процесс проникновения и ласк с самых выгодных ракурсов. В реальности повторить всю эту эквилибристику чаще всего невозможно в силу сложности и ненужности большинства поз. В сексе мы сосредоточены на получении удовольствия самыми простыми и прямыми путями, а не на достижении результата путем сложных манипуляций.

Звуковое сопровождение

В обычном сексе стоны, крики, рычание и тому подобные звуки, которыми сопровождаются фильмы для взрослых, звучат гораздо тише. Во-первых, незачем дразнить соседей и посвящать их в свои сексуальные достижения, а во-вторых, все происходит куда тише, чем на экране. С грязными словечками в постели история аналогичная: люди гораздо реже прибегают к их использованию потому, что не всякий партнер заведется от их употребления в процессе соития.

Непрекращающийся оргазм

В фильмах для взрослых мужчины в экстазе заливают партнершу (или партнера) невиданным количеством эякулята, а женщины от любых манипуляций испытывают оргазм множество раз. Но в реальной жизни мужчины вырабатывают куда меньше эякулята, поскольку не пьют специальных таблеток для увеличения его количества, и восстанавливаются после оргазма не через пару-тройку минут. А женщины только в 30% случаев регулярно испытывают разрядку во время секса.

Вопросы интимного здоровья

Не во всяком горячем фильме актеры пользуются презервативами или хоть как-то озабочены вопросами предохранения во время секса. Женщины и мужчины с упоением предаются сексуальным утехам с первым встречным партнером, не думая ни о болезнях, передающихся половым путем, ни о нежелательной беременности. В жизни такой подход граничит с безумием и ведет к чудовищным последствиям.

Секс в реальности очень далек от постановок, которые можно увидеть в фильмах: тела — самые разные, вариаций взаимодействия партнеров куда меньше. И важно понимать, что эти фильмы — не руководство к действию и тем более не повод предъявлять себе или партнеру претензии в том, что вы не соответствуете экранным идеалам. Наслаждайтесь собой и партнером, воспринимая фильмы для взрослых как острую приправу к вашим интимным отношениям.

Текст: Анна Модерска

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