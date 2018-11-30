Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стоит ли искать встречи с первой любовью 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Первая любовь со многими случается еще в школе или на первых курсах вуза. Потом проходит много лет, вы оба меняетесь — и порой начинает казаться, что уж теперь-то можно надеяться на взаимность! Тем более в наши дни, когда личную жизнь теоретически можно устроить одним свайпом вправо, а тут вы, по сути, знакомы много лет. Какие плюсы и минусы у этого варианта?

«За»

1. Можно развлечься, приехав в родной город

Не обязательно все время сидеть за столом с многочисленными родственниками. Разговоры с первой любовью помогут отвлечься.

2. С ним проще найти точки соприкосновения

Наверняка у вас будут общие воспоминания, этого хватит для начала разговора, а дальше все пойдет по накатанной.

3. Он может оказаться лучше, чем ты думаешь

Умнее, добрее, симпатичнее. И вы явно друг другу нравитесь. Бинго!

«Против»

1. Ты ему не интересна

Ты потратила время на поиски, хотела наладить контакт, а он, например, женат. Или просто ему не нравится идея встречи с тобой.

2. Ты повзрослела, а он не очень

Например, он был звездой школы, а теперь закладывает за воротник и постоянно вспоминает те дни. Это явно не то, чего тебе хотелось!

3. Он живет далеко

Вы оба уехали из родного города и вроде не против общаться, но это будет роман на расстоянии. Вряд ли это так уж нужно вам обоим.
Карельские вести: последние новости
Секс на отлично: 7 важнейших моментов, о которых нельзя забывать КАКИЕ ЗОДИАКАЛЬНЫЕ ПАРЫ САМЫЕ СТРАСТНЫЕ И СИЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ Больно надо. 5 возможных причин боли во время секса
Женский форум
Любовь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети8
Бодибилдерши, которые явно перекачались15
Трансгендер, ставшая «Мисс Испанией», хочет ребенка2
Советские актрисы, которым за 70, но они роскошны4
Россиянам рассказали, как выбрать индейку7
Видео
03:01
Двусмысленная реклама прокладок вызвала гнев в Сети
Здоровье
01:14
Рамблер/гороскоп на 30 ноября
Психология
01:00
Дмитрий Певцов опубликовал редкие фото с женой
Звёзды
00:59
«У женщины должны быть силы на завтрак мужу и секс»
Звёзды
00:12
Мини-платье не вместило главную гордость Квитко
Звёзды
04:54
Звезды, предпочитающие не мешать старению
Звёзды
03:51
Экзотические фрукты, которые мало где встретишь
Еда
07:00
Юные артисты, которые повзрослели и похорошели
Звёзды
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:29
Наталья Штурм решила станцевать в воде
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение