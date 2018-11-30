Стоит ли искать встречи с первой любовью

Первая любовь со многими случается еще в школе или на первых курсах вуза. Потом проходит много лет, вы оба меняетесь — и порой начинает казаться, что уж теперь-то можно надеяться на взаимность! Тем более в наши дни, когда личную жизнь теоретически можно устроить одним свайпом вправо, а тут вы, по сути, знакомы много лет. Какие плюсы и минусы у этого варианта?

«За»

1. Можно развлечься, приехав в родной город

Не обязательно все время сидеть за столом с многочисленными родственниками. Разговоры с первой любовью помогут отвлечься.

2. С ним проще найти точки соприкосновения

Наверняка у вас будут общие воспоминания, этого хватит для начала разговора, а дальше все пойдет по накатанной.

3. Он может оказаться лучше, чем ты думаешь

Умнее, добрее, симпатичнее. И вы явно друг другу нравитесь. Бинго!

«Против»

1. Ты ему не интересна

Ты потратила время на поиски, хотела наладить контакт, а он, например, женат. Или просто ему не нравится идея встречи с тобой.

2. Ты повзрослела, а он не очень

Например, он был звездой школы, а теперь закладывает за воротник и постоянно вспоминает те дни. Это явно не то, чего тебе хотелось!

3. Он живет далеко

Вы оба уехали из родного города и вроде не против общаться, но это будет роман на расстоянии. Вряд ли это так уж нужно вам обоим.