Что меняется в организме женщины при первом поцелуе с мужчиной

Первый поцелуй воспет поэтами и романтиками почти всех европейских культур. Это один из самых запоминающихся моментов в жизни практически любого человека и особенно женщины. Каждая из них может рассказать, насколько это было волнительно, возбуждающе и чудесно. Ученые тоже заинтересовались этим социо-биологическим явлением и выяснили, что при этом происходит с дамами.

Максимальная эйфория

Всем известно, что во время поцелуев мужчины и женщины могут испытывать сильные ощущения подобно эйфории и невероятного счастья. Американский психолог Шерил Киршенбаум в своей книге «Наука поцелуев: о чем говорят наши губы» считает, что в течение поцелуя человеческий организм способен вырабатывать вещества, которые в 200 раз сильнее действия наркотиков. При этом дамы, как считают медики, более подвержены влиянию сильнодействующих препаратов. А когда любой химикат, вызывающий эйфорию, будь то алкалоид или наркотическая субстанция, попадает в организм впервые, он оказывает свое максимальное воздействие.

Иными словами, в момент своего первого в жизни поцелуя с мужчиной, женщина, благодаря природе, может испытать невероятное удовольствие. Во всяком случае, в этот период в ее кровь попадает максимальное количество таких гормонов, как эндорфин, серотонин и других биологически активных веществ, связанных с возникновением подобных ощущений.

В зависимости от психотипа, женщина может наслаждаться ими или испуганно противостоять сформировавшимся внутри эмоциональным волнам, но обязательно ощутит головокружение, кратковременный жар и отсутствие каких-либо мыслей в своей голове. Максимальная эйфория бывает только в момент самого первого поцелуя, именно поэтому он врезается в память на всю жизнь.

Подтверждается готовность к репродуктивной деятельности

В течение всей жизни дамы и кавалеры целуются миллионы раз, но оказывается, именно самый первый в жизни поцелуй сильно воздействует на половую систему женщины. Врачи-психологи из частного Колледжа Лафайет, США, сравнивали уровень выработки двух важнейших гормонов у 15 влюбленных пар после продолжительного поцелуя.

Психологи предполагали, что поцелуй должен «взорвать» уровень окситоцина у дам и тестостерона у кавалеров, но вышло все иначе. У мужчин действительно повышался уровень их полового гормона, вместе с нарастающим возбуждением. А вот у женщин количество вырабатываемого в этот момент окситоцина оказалось не так уж велико. Американские психологи даже заподозрили испытуемых дам в неверности или лжи своим партнерам относительно имеющихся чувств. Но все изменил новый этап исследования. Для него психологи пригласили влюбленных друг в друга девушек и юношей, которые ранее никогда не целовались и измерили количество половых гормонов после их первого в жизни поцелуя. Количество тестостерона у юношей также было велико, но и выработка окситоцина у девушек тоже зашкаливала.

Американские исследователи сделали предположение, что именно в первый подобный момент в своей жизни женский организм получает большую дозу полового гормона и таким образом становится абсолютно готовым к своей репродуктивной деятельности. Ведь в дальнейшем подобный высокий уровень окситоцина у женщин наблюдается только накануне их естественных родов.

Начинает работать интуиция

Выбор полового партнера и ритуал ухаживания у людей — очень сложный процесс, который осуществляется как осознанно, так и на основе получения интуитивных данных. Профессор Робин Данбар , британский психолог, руководитель общественной и эволюционной неврологии исследовательских групп в Департаменте экспериментальной психологии Оксфордского университета, Великобритания, считает, что существуют целые этапы подобного познания.

Все потенциальные партнеры сначала оценивают друг друга по внешности, разговорам — взглядам на жизнь, а затем переходят к более интимному периоду ухаживаний и взаимной оценки. И здесь уже появляются поцелуи — включается животная интуиция. Именно в этот момент каждый человек оценивает другого на вкус, запах и эмоциональность. С помощью поцелуя мужчины и женщины получают биологические сигналы о генетической совместимости и состоянии здоровья потенциального родителя их детей. Причем для женщин этот этап познания особенно важен, ведь на выращивание потомства они тратят гораздо больше времени, чем мужчины, и рискуют своим собственным здоровьем. Поэтому дамам подвластны более точные интуитивные оценки партнеров, чем кавалерам, но как они получают эти знания?

Профессор Данбар считает, в момент своего первого в жизни поцелуя с партнером у людей обоего пола происходит сильный гормональный «всплеск». Но у женщин после этого все органы чувств обостряются и особенно развивается интуиция, на основании которой в момент дальнейших поцелуев уже более детально считывается биологическое состояние возможного отца ребенка.