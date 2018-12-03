10 признаков плохого любовника

Поймали тут меня «на слабо». Попросили раскрыть тему «50 оттенков плохого любовника». 50 не получилось, получилось 10.

Выкладываю.

1. Он не понимает, что постель для женщины — это событие скорее эмоциональное, чем физиологическое. Важно эмоциональное состояние дамы — комфортно ли ей, расслабленна ли она, ощущает ли себя в безопасности, ощущает ли себя желанной. Без этого любые параметры долготы, частоты и колебаний воспринимаются убого.

Не случайно проституток-мужчин очень мало. И не потому, что у женщин нет денег. У женщин нет спроса на механику без чувств. Те же мужчины, которые умеют показать эмоциональную вовлеченность, стоят очень дорого.

2. Он груб. Еще один базовый закон я бы назвала «лучше „НЕДО“, чем „ПЕРЕ“!". В любом случае лучше недостараться чем перестараться, на секунду опоздать, следуя за желаниями женщины, чем торопить события.

3. Он не понимает самой физиологии процесса. Сейчас в ходу множество книжонок и брошюр, в которых описана всякая ерунда, несуществующая в природе, типа 12 точек, на которые надо нажать, чтобы… И мужчины сошли с ума. Они ищут клад там, где он не зарыт. Не нужно искать точки А, В и С в женском организме. Лучше просто обнимите ее покрепче, а потом принесите ей кофе в постель.

4. Он думает, что женщина должна издавать звуки типа сирены, и извиваться змеей. Такое бывает, наверное, но в основном у дам, конечно, все куда скромнее. Ее оргазма можно вообще не заметить — она может просто затихнуть, как мышка, и все. Кстати, знаете, как отличить, что „сирена“ не настоящая? За каждым пиком должен следовать хоть небольшой, но период спада. Если его нет — восторги фальшивые.

5. Он учится по порнофильмам, думая, что там показывают то, что приносит наслаждение. Это, мягко говоря, не так. В порно показывают то, что хочет видеть зритель. От этого возникает масса недоразумений и обиженных женщин. Не нужно повторять то, что в порно, по крайней мере, если дама сама не просила.

6. Кстати, зрительный анализатор женщина может вообще отключить. Я, например, очень люблю рассказы — мое воображение само нарисует мне в подробностях, как все было, подберет оптимальную внешность актеров, оживит детали. По сравнению с тем, что вижу в воображении я, порнофильмы убоги и смешны. Да и вообще, хороший любовник это не совсем про внешность. Это, скорее, про обоняние. Вот поэтому мужчина может сразу сказать, хочет он женщину или нет, увидев ее актуальную фотографию. А если женщине задать такой вопрос она решит, что вы идиот. Женщина не может вынести такое решение, не понюхав.

7. Он чересчур озабочен мытьем. Он моется перед сексом, прерывая прелюдию на самом интересном месте, он моется после секса, старательно смывая с себя твой запах… Кажется, еще немного, и он побежит мыться во время секса. Мне кажется, это ужасно.

8. Он болтун. Он рассказывает своим друзьям о произошедшем сексе в подробностях, добавляя и то, чего не было. Таким мужчинам следует помнить, что каждый раз, когда вы откалываете подобный номер, ваш член в рассказах дамы уменьшается на пару сантиметров…

9. Он формирует у женщины завышенные ожидания, рассказывая всем, какой он мачо, и намекая на подвиги в постели. Это очень часто становится причиной разочарования женщины, когда в реальности все идет не так, как хотелось бы. А в первый раз все действительно идет не так, как хотелось бы, в 90% случаев. Заранее хвастаться — это почти гарантированно облажаться.

10. Он не заботится о контрацепции, и имеет о ней весьма странные представления из серии „я успею, я успею“. Или утверждает что-то про цветы и противогазы. Как по мне, такой человек вообще не может быть ничьим любовником. Ни хорошим, ни плохим…

Ну все, моя работа окончена. Мужики, вы же не такие? Впрочем, дамы могут дополнять список новыми пунктами.