«Я приказала себе заниматься любовью каждый день»

«Я слишком устала», «У меня болит голова», «Не сегодня, милый» — она запретила себе произносить эти фразы в течение года. Результаты эксперимента оказались потрясающими.

После рождения третьего ребенка, она мельком увидела себя в зеркале после душа, и перестала раздеваться при супруге. Она выключала свет во время секса, не разрешала снимать с себя лифчик и ждала, когда муж выйдет из комнаты, чтобы переодеться.

С такой застенчивостью сталкиваются многие женщины, но Бриттани Гиббонс решила положить этому конец и решилась на смелый эксперимент. Она запретила себе использовать обычные отговорки уставших жен («Не сегодня, милый, у меня болит голова») и решила, что будет заниматься любовью с мужем ежедневно по крайней мере один раз в день. И даже во время месячных.

«Мне показалось это неприятным, но интригующим способом заставить себя видеть свое тело каждый день», — говорит Бриттани.

Как и следовало ожидать, муж был не против. В течение года пара ежедневно занималась сексом, за исключением дней, когда кто-то был в отъезде или болел гриппом. Начать было непросто.

«Я помню, что стояла у раковины, когда меня вдруг словно ударила мысль, что прежде чем заснуть, мне еще придется заниматься сексом. Как работающей из дома матери троих детей иногда мне хочется просто лежать в постели, и чтобы ко мне никто не прикасался», — рассказывает Бриттани.

Но время шло, и она поняла, что уже с нетерпением ждет их ежедневных сеансов. А звуки собственного тела — причмокивание животика или шлепок по бедру — кажутся ей соблазнительными.

Секс помог их отношениям за пределами спальни.

«Мы стали более романтичными друг с другом. Мы стали чаще касаться друг друга, просто проходя мимо, целоваться по-настоящему перед работой, не ограничиваясь коротким чмоком, как этом было раньше», — говорит Бриттани.

Через полгода эксперимента она позволила мужу снять с себя лифчик.

«Впервые за долгое время меня волновали собственные ощущения, а не мысль о том, как сделать, чтобы он не заметил складки на моем животе», — вспоминает женщина.

Когда прошел год, Бриттани поняла, что ей вновь комфортно ходить перед мужем в нижнем белье. И она больше не вздрагивает, когда он обнимает ее за талию.

Продолжается ли эксперимент до сих пор?

Не совсем. Спустя 3 года Бриттани и ее муж не занимаются сексом каждый день, но их жизнь и отношения изменились в лучшую сторону.

Они научились жить в гармонии и заниматься любовью так часто, как им действительно хочется — и это лишь один из уроков, которые вынесла Бриттани из своего эксперимента.

Но самое главное — она научилась любить свое тело.

«Это ощущение никогда не было связано с тем, сколько парней меня хочет. Это скорее о том, как я сама отношусь к себе. Мне потребовался целый год, чтобы понять это».