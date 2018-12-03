«Я не стремлюсь занять место его жены»

Обиженные жены, чьи мужья крутят роман на стороне, своих соперниц называют разлучницами. Ненавидят их всем сердцем и проклинают на чём свет стоит. Все претензии обманутых женщин умещаются в одну фразу: «Влезла, куда не просят, разрушила чужую семью, лишила детей отца». Любовницы в ответ парируют, что сердцу ведь не прикажешь, поэтому, извините. Мы нашли таких женщин, а потом поговорили с обманутыми жёнами. Без имён, явок и паролей: тема, сами понимаете, крайне деликатная.

О том, как они живут, на что надеются и кого винят во всех своих бедах, тюменки рассказали 72.ru.

Алина, 27 лет, бухгалтер

— Когда училась на третьем курсе университета, познакомилась на одной из тусовок с красивым видным мужчиной, который был старше меня на шесть лет. Он был похож на голливудского актёра: голубые глаза, шикарная стрижка. Высокий, подтянутый, всегда ходил в дорогих пиджаках. Конечно, я влюбилась.

Подруги мне что-то говорили про него, но я их даже не слушала. Да и зачем мне были чьи-то советы, если самый красивый мужчина на свете заваливал меня букетами роз и называл своей принцессой. А потом выяснила, что он женат. Сказал, что её не бросит, потому что у них сын растёт. Но хочет со мной иногда видеться, потому что ему хорошо со мной в постели.

Чувствовала себя полной дурой, которую очень грамотно развели, было очень мерзко. На звонки его отвечать перестала, а потом он и сам пропал.

Анастасия, 32 года, домохозяйка

— Сейчас у меня идеальная семья — муж и двое детей, мальчик и девочка. Но пару лет назад всё это могло рухнуть в миг, и всё из-за меня. Тайно встречалась с женатым мужчиной, но мой муж ни о чем не подозревал. Случилось так, что я забеременела, но не знала, от кого.

Рассказала об этом любовнику, и он тут же слился, будто и не знакомы мы вовсе. Решила рассказать мужу, что у нас будет второй ребёнок. Он обрадовался безумно, тут же всем родственникам растрезвонил. Ещё бы, ведь он так мечтал о сыне! Готовились к появлению ляльки, вещички покупали. Ночами спать не могла, иногда кошмары мучали. Всё время думала, а вдруг ребёнок всё-таки не от мужа? А вдруг сын будет не похож ни на него, ни на меня, и что тогда?

Об измене рассказала только сестре, а муж до сих пор не в курсе, иначе бы сразу прибил на месте. Нашему сыночку сейчас почти 2 года, и он как две капли воды похож на папу. Забеременела я тогда всё-таки от своего мужа. Эта дурацкая история мне — урок на всю жизнь.

Мирослава, 29 лет, мастер маникюра

— Выскочила замуж сразу после института. Забеременела, родилась дочка. Ушла в декретный отпуск, а муж тем временем работал за троих. Первый год домашнего затворничества как-то пережила, на второй стало очень тяжко. От нехватки общения и однообразия будней готова была на стенку лезть: до брака была отвязной тусовщицей, привыкла к восхищенным взглядам и нескончаемым вечеринкам.

Не знаю, что у меня в голове перемкнуло, но зарегистрировалась на сайте знакомств. Лениво флиртовала, но комплименты принимала с радостью: приятно ведь. С одним из виртуальных кавалеров завязалась тёплая беседа: через пару месяцев заметила, что с самого утра жду его сообщений. Ещё через полгода встретились. Поужинали в ресторане, а потом поехали к нему. Мужу сказала, что остаюсь у подруги с ночевкой, он не возражал. Я в нарядном платье и с бокалом шампанского снова чувствовала себя желанной и красивой. Во всех смыслах вечер удался.

После встречалась с новым знакомым ещё несколько раз, радуясь шикарным букетам цветов от него. Конечно, домой подарки не приносила. Понятно, почему. Да, меня мучила совесть за то, что изменяю мужу, нагло ему вру, но иначе просто не могла. В итоге мой обман раскрылся. Надеюсь, получится спасти нашу семью.

Инна, 32 года, банковский работник

— Неловко об этом рассказывать, но я встречаюсь с женатым мужчиной уже семь лет. Раньше он жил в соседнем подъезде, часто виделись во дворе. Я знала, что у него есть семья, хоть он о ней почти ничего не рассказывал. Я тоже была в браке, точнее, в процессе развода. Первый год с соседом мы устраивали постельные встречи раз в неделю. Обоих это устраивало.

Когда он заявил, что на несколько месяцев уезжает в дальнюю командировку, восприняла это спокойно. Не думала, что буду так по нему тосковать. Хотелось не просто спать с ним раз в неделю, но и праздники отмечать, ходить в кино, просто гулять, не озираясь по сторонам. Начала ревновать его к жене и злиться на себя за это. Завидовала ей: для этой женщины и их двойняшек он построил загородный дом, шикарно его обставил. Я понимаю, что у наших отношений нет будущего, и со статусом любовницы уже смирилась. Себя ни за что не виню, ведь наши встречи — это и его выбор тоже.

Иногда замечаю, что мой друг по постели меня ревнует, если с кем-то при нём флиртую. Приятно, конечно, я же женщина. Ни разу не просила его развестись, не требую дорогих подарков, но когда дарит, не отказываюсь. Меня сейчас всё устраивает: занимаемся сексом раз в неделю, далеко не каждая семейная пара может этим похвастаться. А дальше видно будет.

Элина, 27 лет, консультант в магазине одежды

— Вышла замуж рано, мне только-только исполнилось 19 лет. Любила мужа до беспамятства, легко давая отпор навязчивым одногруппникам, которые пытались за мной ухаживать. Несколько лет душа в душу жила с мужчиной всей моей жизни, пока в один «прекрасный» день не узнала, что он встретил другую. Тайком залезла в его телефон, пока был он был в душе, прочитала переписку. Не на работе он задерживался, а ездил к этой [нехорошей женщине]. Прорыдала весь вечер. Пыталась простить, но не смогла. Подала на развод.

После предательства мужа пыталась начать жизнь с чистого листа. Мне было всего 23 года, хотелось внимания, ласки, любви. Чтобы рядом был мужчина, которому от меня нужен был бы не только секс. От отчаяния начала встречаться с парнем, который когда-то за мной ухлестывал. К тому времени он был уже женат, сын у них родился.

Я сразу приняла свой статус любовницы. Поначалу испытывала угрызения совести за то, что лезу в чужую жизнь. Но он меня успокаивал, говорил, чтобы я ни о чем не волновалась. Наши редкие встречи очень мне помогли. Я почувствовала, что кому-то нужна, смогла снова поверить в свою привлекательность. Это именно то, что было нужно мне больше всего.

Уже три года я кайфую от нашей затянувшейся интрижки. Мне так удобно: приглашаю его к себе, когда хочу, никто не орёт из-за немытой посуды или бардака в квартире. Я не стремлюсь занять место его жены, и он это знает, ничего мне не обещая. Он мой хороший приятель, с которым я сплю. К серьёзным отношениям пока не готова.

Олеся, 34 года, юрист

— Полгода назад я вышла из декретного отпуска. Пока сидела дома, периодически от скуки зависала на сайтах знакомств. Там столько женатых мужчин! Из любопытства задавала женатикам один и тот же вопрос: «Зачем вы тут?». Отвечали все по-разному, но суть одна: хочется новых свежих эмоций в постели. Не особо оригинально, зато честно.

Недавно снова решила зайти на привычный сайт. Не с целью познакомиться, а из того же праздного любопытства. Нашла там папу мальчика, который ходит с моим старшим сыном в одну группу в садике. В жизни весь из себя такой заботливый папа и муж, а на самом деле вон какой.

И сейчас ради развлечения смотрю периодически мужские странички-анкеты: на аватарке у меня стоит левая фотка, имя другое, так что не боюсь, что кто-то меня узнает. Обнаружила там мужа подруги, о чем тут же ей рассказала. Она в шоке была, не поверила сначала. Начала выяснять, оказалось, что благоверный её не дурак сходить налево. А она даже не догадывалась: так сильно ему доверяла.

Теперь подруга во всем винит меня. Но разве не лучше узнать горькую правду, чем всю жизнь жить с человеком, который тебя обманывает? Надеюсь, она поймёт, что желаю ей только добра.

Маргарита, 34 года, домохозяйка

— В браке я прожила семь лет. Хотелось бы сказать, всё было хорошо, но нет. И так понятно, что просто так люди не разводятся, когда у них общий ребёнок, совместно купленная квартира, машина и собака. Я честно пыталась забыть давнюю интрижку мужа, простить его. Но не смогла.

Три года назад я была в декретном отпуске, сидела дома с дочкой. Муж ни с того ни с сего завел разговоры о том, что нужна нам новая машина. Пожала плечами: ещё и старая нормальная. Через неделю взял кредит. Через месяц стал постоянно приезжать домой глубокой ночью, зачастил в командировки. На все мои расспросы отвечал, что хочет зарабатывать больше, чтобы быстрее вернуть банку долг за наш внедорожник. Ну, думаю, хорошо, молодец муж.

И только год спустя узнала, что никакой он не молодец, а [дурак]. Все это время он крутил шашни с молоденькой коллегой, одетой в мини-юбки. С ней ходил по ресторанам, пока я стирала пелёнки и варила каши, у неё ночевал под видом двухдневных рабочих поездок. Её катал на нашей машине, из-за кредита на которую мы кое в чём себе отказывали. Больно, обидно.

Решила поговорить с ним спокойно, без громких сцен. Извинялся, убеждал, что одну меня любит, а та девица ему не нужна вовсе, просто бес попутал. Постаралась ему поверить. Попробовали начать всё заново, ради дочки. Моего терпения хватило на пару лет и всё. Не могла я больше жить с мужчиной как с соседом. Недавно развелись. Странно, но я счастлива.

Что говорит эксперт? Мнение сексолога Ольги Карнеевой

Прежде всего узнали у нашей собеседницы, что толкает женщину на отношения с женатым мужчиной.

— Когда женщина одинокая, и у нее есть незакрытые базовые потребности, то она выбирает себе мужчину, с которым может их реализовать. И здесь для нее не важно, состоит он в браке или нет. В этом случае какие-то морально-этические принципы она соблюдает: это, пожалуй, единственное ограничение. А так по большому счёту реагирует инстинктивно всё-таки, — считает специалист.

Почему же барышни готовы делить своего избранника, чужого мужа, с его законной супругой? Неужели не обидно быть на вторых ролях? Или, быть может, им это не особо важно?

— Потому что у них есть страх остаться одной. Играет свою роль неуверенность в себе, низкая самооценка. И опять же желание удовлетворять свои потребности, — подытожила Ольга Карнеева.