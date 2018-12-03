5 способов испортить интимную встречу

Согласитесь, иногда успех свидания зависит не только от желаний партнеров, но и от внешних факторов. WomanHit рассказывает, что может «убить» сексуальный настрой

Сон в одной постели

Если вы уже довольно долго живете вместе, скорее всего, большую часть ночей вы спите в одной постели. Британские ученые неустанно проводят новые исследования, в ходе экспериментов они выяснили, что парам, находящимся в браке уже долгие годы, полезно иногда спать раздельно. Ведь партнер может ворочаться во сне, забирать одеяло и много еще какими способами нарушать покой второй половинки, из-за чего возникают ссоры и последующая за ними неприязнь. В такой обстановке, особенно у мужчин, снижается либидо. Ежедневный доступ к партнерше лишает интимную жизнь прежних ярких красок. Поэтому, если у вас нет возможности спать раздельно, постарайтесь хотя бы взять разные одеяла.

Переедание

Плотный обед/ужин не способствует накалу страстей. Несмотря на сцены в романтических фильмах, где нам демонстрируют парочки, поглощающие перед сном калорийный ужин, советуем вам воздержаться и поужинать чем-нибудь легким. Иначе весь настрой пропадет, и вам просто захочется спать. Ученые советуют включить в свой рацион рыбу, орехи и мед.

Недостаток света

Темнота — друг молодежи… и враг сексуальности. Для мужчины важно видеть сам процесс, это помогает ему возбудиться. Совсем не обязательно включать лампу дневного освещения, если вам некомфортно, света ночника или искусственной подсветки будет вполне достаточно.

Алкоголь и никотин

Верхние строчки рейтинга вредных советов занимают алкоголь и никотин. Сюда можно отнести не только крепкие напитки, но также пиво. Возможно, на самом старте алкоголь распаляет, зато потом становится препятствием к финишу. Поэтому будьте осторожны с дозой алкоголя, ведь из-за него, помимо вреда интимной жизни, можно заработать массу заболеваний в другой области.

Лекарства

Стоит также обратить внимание на лекарства, которые вы принимаете. Известно, что антибактериальные препараты, а также лекарства психологического спектра, снижают выработку некоторых гормонов, что влияет на сексуальное влечение. Что касается женщин, представительницам прекрасного пола нужно быть осторожнее с приемом гормональных средств и препаратами, оказывающими седативное действие. Если вы чувствуете, что на фоне приема лекарств изменилась ваша интимная жизнь, проконсультируйтесь со специалистом и попросите подобрать более щадящий препарат.