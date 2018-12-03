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Известные женщины, нашедшие счастье после 45 

Рамблер 1 час назад
Певица Лолита Милявская в 2010 году вышла замуж. Для неё это был пятый брак, в первый четырёх ей так и не удалось найти личное счастье. На момент свадьбы Лолите было 46 лет, а муж артистки младше её на 12. Тем не менее, пара сегодня всё так же счастлива и воспитывает дочь Милявской от брака с Александром Цекало. Своим поздним, но удачным замужеством Лолита доказала, что даже на пятом десятке женщинам не нужно отчаиваться, поскольку и в этом возрасте можно обрести семью.
Актриса Елена Цыплакова тоже стала счастливой женой лишь с третьей попытки. Цыплакова познакомилась с Павлом случайно, поймав машину по пути на работу и долго с ним дружила. Лишь спустя несколько лет, в 2005 году, пара осознала, что их связывает не дружба, а любовь, и приняла решение пожениться. Елене тогда было 46. Спустя три года супруги обвенчались и живут вместе по сей день.
Певица Алла Пугачёва, актрисы Людмила Аринина, Людмила Гурченко, Лия Ахеджакова — эти знаменитые женщины тоже нашли семейное счастье после 45.
Женский форум
Лия Ахеджакова , Лолита Милявская , Людмила Гурченко , Людмила Аринина , Александр Цекало , Елена Цыплакова , Алла Пугачева , Любовь , Видео , Звёзды
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