Как пережить боль расставания

Если вы переживаете разрыв с любимым человеком, у WomanHit есть несколько советов, которые помогут вернуть душевное равновесие

Расставания — неотъемлемая часть нашей жизни. Они могут происходить периодически. Несомненно, это большой стресс, который, несмотря на негативный оттенок, формирует нашу личность. Как же поступить?

Одно из главных правил: понять, что время уже не вернуть.

Не нужно цепляться за воспоминания. Отношения закончились, и это факт, который нужно принять, пусть это и будет непросто. Впустите в сознание мысль о том, что этого человека больше нет в вашей жизни, а значит, нужно его отпустить. Бывают ситуации, когда по прошествии времени бывшие партнеры менялись и снова возобновляли отношения, но это уже другие люди — не те, кем они были раньше. Осознайте, что в нынешнем положении у вас обоих просто не было другого выхода. Позвольте некогда любимому человеку быть свободным, если в вас осталось хоть немного уважения к его личности.

Прогнать угнетающие мысли

Интересно, что больше вреда нам причиняет не столько ситуация, сколько негативные мысли, которые со временем становятся навязчивыми. Они рождают разочарование в жизни, начинают угнетать, что в конечном счете влияет на качество жизни. Только вдумайтесь — 90% занимают не настоящие страдания от невозможности находиться рядом с человеком, а мысли, которые мы сами же и порождаем. Причина этих мыслей кроется в подавляемой агрессии и обиде на бывшего партнера. Можно, конечно, попытаться вытеснить навязчивые идеи путем любимых увлечений, но самый верный способ — простить человека и пожелать ему счастья в новых отношениях. Не поверите, но этот способ действительно работает.

Признать свое право быть счастливым

Большое количество людей с комфортом устраиваются в позиции жертвы. Ведь это удобно — не нужно брать ответственность за свою жизнь. Поэтому так часто мы слышим от знакомых и коллег пресловутое «меня никто не любит, я никому не нужен». Подобное поведение — явный признак инфантилизма. Для душевно здорового человека нет причин для такого поведения. Нужно радоваться тому, что происходит здесь и сейчас — несмотря на расставание. Вы нужны близким радостными и жизнелюбивыми. Просто подумайте о том, что у вас нет никакого существенного повода для грусти, он существует лишь в вашем сознании, на самом деле вы взрослый, здоровый человек, у которого есть все, чтобы наслаждаться жизнью. Вы обязательно снова встретите человека, который не даст повода негативным мыслям рождаться в вашей голове.