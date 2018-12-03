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Уроки соблазнения для желающих выйти замуж 

Карельские вести 5 часов назад
Фото: Карельские вести
Обычно женщина желает выйти замуж за любимого мужчину, но не всегда он готов ответить ей взаимностью. В этом случае дама может использовать различные способы соблазнения. Но важно помнить, что женщине нужно не просто завлечь любимого, а влюбить его в себя.

Уроки обольщения и приручения

Чтобы влюбить в себя мужчину, недостаточно соблазнить его на одну ночь. Поэтому женщина может благоухать ароматом дорогих духов, одеться в самое соблазнительное платье и завладеть вниманием кавалера, но чтобы подтолкнуть его к замужеству, потребуется более тонкий план.
Уроки соблазнения мужчин основываются на том, чтобы влюбить в себя, приручить постепенно. Для этого необходимо выяснить у любимого, какой у него идеал женщины, какими качествами должна обладать его будущая супруга. Ведь мужчины не настолько примитивны, чтобы их можно было соблазнить только борщом и котлетами.
Нужно помнить, что мужчина — сложившаяся личность, со своими внутренними желаниями и духовными интересами.
Соблазнение мужчин должно начаться с внимательности, присмотритесь, как он ведет себя с женщинами. Нравятся ли ему яркие представительницы слабого пола, обращает ли внимание на «серых мышек», общается ли с умными женщинами. Обязательно узнайте о прошлых отношениях парня, что ему нравилось в бывшей девушке, почему эти отношения потерпели крах. Выясните, какая у бывших возлюбленных была манера поведения, какой темперамент, характер. Соблазнение парней после подобного анализа станет проще. Полученная информация даст представление, какие девушки любимому нравятся, а какие полностью претят ему.

Советы соблазнения — правильная манера общения

Не стоит считать, что мужчины любят завоевывать женщин. Неприступность, конечно, для некоторых из представителей сильного пола действует, словно красная тряпка для быка, но в своем большинстве мужчины любят общительных и открытых дам. Поэтому со своим избранником женщине нужно быть дружелюбной.
Мужчинам нравятся общительные и позитивные женщины. Такие дамы их притягивают и манят к себе.
При этом следует вести себя прилично, не нужно вешаться любимому на шею. Нужно дать мужчине понять, что женщина заинтересована в отношениях, но все-таки держать его на расстоянии, оставаться для избранника загадкой. Техника соблазнения мужчины должна строиться на основе изучения избранника и использования своих достоинств для завоевания любимого.
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Женский форум
Любовь
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