Как привлечь любовь в Новом году

Таролог и экстрасенс Марианна Абравитова рассказывает о ритуалах, которые помогут избавиться от одиночества.

Ни для кого не секрет, что все наши мысли и желания, которые мы отправляем во Вселенную, рано или поздно возвращаются. Поэтому все наши мысли относительно любви должны быть четко сформулированы, продуманы до мельчайших деталей и только тогда отправлены во Вселенную. Нельзя думать о том, что вам, например, очень хочется замуж, но при этом вы даже мысленно не можете собрать в голове образ того человека, за которого вы хотели бы выйти замуж. Чем точнее вы представите себе Любимого или Любимую, тем скорее и долгожданнее будет встреча с вашим избранником. И вы уж точно получите то, что заслуживаете. Если вам сложно собрать образ мысленно, возьмите чистый лист бумаги и подробно опишите, кого вы хоть видеть рядом с собой в Новом году. Главное — не забывайте, что ваш избранник или избранница должны обладать не только красотой, финансовым благополучием, но и многими человеческими факторами. После того как вы четко подготовились, вы можете воспользоваться моими советами для привлечения любви в Новом году.

В новогодние дни, начиная в ночь с 31 декабря на 1 и до 7 января, поставьте в голове у себя чашку с медом. Когда будете ложиться спать, мысленно проговаривайте все те качества и описываете образ вашего желаемого партнера. Делайте это спокойно, не торопясь, вплоть до того, что визуализируете задуманное вами. В течение года к вам обязательно придет такой человек. Да не один. Они будут слетаться к вам, как пчелы на мед. А уж если есть выбор, найти единственного или единственную вы сможете очень легко. Вас притянет, как половинки одного целого.

Теперь совет для прекрасных дам. Купите мужские тапочки, насыпьте в них пшена и поставьте у кровати. Это метафизическое привлечение даже не партнера, а мужа в свой дом, в свою кровать. Тапочки могут стоять не только в новогоднюю ночь. Уверена, в новом году вы выйдите замуж.

Есть еще один неплохой способ прилечь любовь, купив 2 цветка в горшках. Покупайте разные цветы. Обозначьте их внешне — одно пусть олицетворяет женственность, например, фиалка, а другое — мужественность, например, кактус. По энергетике они должны быть разные. Завяжите их красной лентой и поставьте на окно. 31 декабря на 1 января проговорите образ того мужчины, которого вы хотите впустить в свою жизнь, и представьте, какой вы будете рядом с этим мужчиной. Ваши цветы будут расти в горшках, завязанными лентой. Таким образом на энергетическом уровне вы сможете притянуть себе партнера.

Еще один хороший способ. Возьмите мужскую и женскую обувь со шнурками. Вам необходимо прошнуровать пару женскую к мужской. У вас получится 2 комплекта. Это все можно поставить в коридоре, в обычный шкаф, и пусть это все у вас стоит, начиная с 31 числа. Но эти пары никто не должен видеть. Раз в день, как получится, мысленно представляйте образ вашего суженого. Рано или поздно он войдет в ваш дом. Если вы в Новый год решили остаться дома в одиночестве, то стол нужно сервировать на двоих. Мысленно обращайтесь к нему с пожеланиями, поднимайте бокал и чокайтесь с ним. В новом году любовь придет к вам неожиданно, и вы будете счастливы со своим избранником до конца ваших дней.

Верьте в чудеса, правильно просите Вселенную вам помочь, отвечайте добром на добро, радуйте своих родных и близких — и добрая и семейная Земляная Свинья не оставит вас без внимания.