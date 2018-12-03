Секс после родов существует: 5 основных правил

Еще во время беременности многих женщин волнует, что будет с их интимной жизнью после родов. Масла в огонь подливают «страшилки» от старшего поколения и непроверенные медицинские слухи. На самом деле «после» все будет хорошо, если следовать нескольким правилам.

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Катерина Бибишева, тренер и создатель школы интимной гимнастики «Вагимагия», рассказала, как вернуться к сексуальной жизни после рождения ребенка.

Правило 1: Время

Ждите, когда ваш лечащий врач разрешит вам заниматься сексом. Обычно спустя 2 месяца после родов большинство женщин возвращается к полноценной интимной жизни.

Иногда под влиянием собственных чувств или уговоров со стороны партнера сложно выдержать эти временные рамки. Помните, что преждевременный секс может привести к развитию воспалительных заболеваний. Роды — это сильная нагрузка на мышцы тазового дна, и, даже если вы родили без разрывов и эпизиотомии, в вагинальном канале могут оставаться микроповреждения.

Правило 2: Расслабьтесь

Для восстановления вашему телу необходимо время. Быстрее всего это произойдет, если вы будете его любить. Позвольте своему партнеру трогать вас и не торопитесь сразу заняться сексом.

Правило 3: Смазка

После родов концентрация эстрогенов в крови резко падает, и это становится не только причиной послеродовой депрессии, но и причиной сухости в вагинальном канале. Поэтому, если вы заботитесь о своей сексуальной жизни, то заранее запаситесь гипоаллергенной смазкой на водной основе, чтобы не навредить микрофлоре в вагинальном канале.

Правило 4: Презервативы

Без них не стоит заниматься сексом после родов. Кроме предохранения от внеплановой беременности, презерватив защитит вас от инфекций. Да, это может вызвать негодование у вашего партнера, но в 21 веке люди научились делать ультратонкие презервативы, которые подарят вам 100% ощущение естественности.

Правило 5: Восстановите мышцы

Мысль о том, что у вас там стало «все так широко и не так, как было до этого», не вернет вам ощущение, что вы — сексуальная богиня.

К слову, сам вагинальный канал, если сравнивать его до беременности и спустя 2 месяца после родов, меняется всего на несколько миллиметров. Что действительно сильно страдает, так это мышцы, которые окружают вагинальный канал. Именно они дают ощущение «сильного обхвата члена». К счастью, их состояние можно не только вернуть, но даже улучшить, занимаясь интимной гимнастикой. Крепкие и эластичные мышцы тазового дна сделают приятно не только вашему партнеру, но и помогут вам почувствовать себя увереннее и сексуальнее.