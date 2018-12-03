Как вести себя, если вы поймали партнера на лжи

Ложь в отношениях однозначно осуждают большинство из нас, но каждый реагирует на вранье по-своему. Для одних бытовое вранье — сказать, что задержали на работе, хотя встречалась с подругами; скрыть какую-то личную покупку от партнера — почти норма. Для других даже мелкая недосказанность сродни предательству.

Неважно, с каким видом обмана ты столкнулась, от твоей реакции зависит, сможете ли вы с парнем выйти из этой ситуации, сохранив отношения. Расскажем, что делать, если уличила партнера во лжи.

1. Подумай, почему он соврал

Если это не психическое расстройство, то для вранья должна быть более-менее объективная причина. Подумай, почему он так поступил: боялся твоей реакции, стыдился своего поступка, привык обманывать в предыдущих отношениях. Любой из этих аргументов не оправдывает парня. Но если ты проявишь эмпатию, то справиться с эмоциями будет чуть проще. Если хочешь действительно решить проблему, а не просто выплеснуть гнев, проанализируй ситуацию, прежде чем приступать к разговору.

2. Говори спокойно

Убедилась, что партнер тебя обманывает, — поговори с ним об этом. Только не поддавайся порыву срочно закатить парню скандал. Будь спокойна и сдержана, объясни, что произошло, и попроси его это прокомментировать. Старайся не перебивать партнера, пока он не закончит разговаривать. Самообладание нужно не для того, чтобы парню было комфортно с тобой общаться. Если будешь говорить на эмоциях, он может обернуть ситуацию против тебя. Обидеться на твои оскорбления, начать говорить, что тебе нужно успокоиться, прибегнуть к газлайтингу. Своей реакцией ты дашь парню массу поводов уйти от конструктивного обсуждения его поступка.

3. Установи границы

Если после обмана вы готовы продолжить отношения, тебе стоит установить жесткие границы. Объясни, насколько для тебя важно, чтобы парень был честным. Обозначь, что это касается даже мелкого бытового вранья, а не только измен или глобальных предательств. Логичным завершением такого диалога должно стать его согласие продолжать отношения только в условиях абсолютной честности. Сможешь ли ты снова начать доверять ему, зависит от поведения самого парня. Но, если ложь повторится — это уже будет не ошибка, а осознанный удар по твоим ценностям с его стороны.

4. Дай ему возможность говорить правду

В некоторых случаях мы действительно сами провоцируем партнера на обман. Когда человек знает, что ты отреагируешь на правду обвинениями, осуждением, вряд ли разделишь его позицию, быть честным не очень-то хочется. Убедись, что даешь парню возможность общаться с тобой о чем угодно и подкрепляешь это действиями. Будь открыта к диалогу, старайся не спешить с оценками, контролируй свои эмоции. Не наказывай человека за то, что он честен с тобой. Чтобы отношения были по-настоящему искренними, у вас с партнером не должно быть запретных тем. Ты можешь своим примером показать ему, какого поведения ждешь, так что будь откровенна.

5. Если вранье не прекращается, подумай о расставании

Предыдущие советы в основном годятся для ситуации, если ты поймала партнера на лжи в первый раз. От твоей реакции на его поступок зависит многое: не делай вид, что маленький обман для тебя ничего не значит, если это не так, и дай ему возможность исправиться. Но, если нечестность продолжается, возможно, ваши отношения для парня не в приоритете. Особенно это касается случая, когда партнер нарушает обещание, которое дал раньше. Так он показывает, что верить нельзя ни словам, ни его поступкам. После такого очевидного предательства восстановить доверие практически невозможно. Если честность в отношениях — для тебя одна из главных ценностей, стоит подумать о расставании, а не ждать, когда парень изменится.

Ловила ли ты партнера на обмане и как реагировала на это?