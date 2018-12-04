Как получить мультиоргазм

Множественный оргазм, или мультиоргазм, — это феномен, при котором в состоянии возбуждения женщина способна получить несколько оргазмов за один сексуальный эпизод, до того как сексуальное желание утихнет. О том, какими бывают мультиоргазмы и можно ли их достичь, рассказывают сексологи и тренеры центра семейного и сексуального образования Secrets.

Разберемся с теорией. Путь к оргазму состоит из четырех фаз: возбуждение, плато, оргазм и фаза разрешения. В отличие от мужчин, женщины способны испытывать оргазм за оргазмом, так как рефрактерный период — это фаза восстановления организма после оргазма, характеризующаяся оттоком крови от половых органов, — обычно наступает автоматически и длится гораздо дольше у мужчин, чем у женщин. Женщины же восстанавливаются гораздо быстрее, а клитору иногда даже не требуется передышка, для того чтобы снова прийти в возбужденное состояние. Множественные оргазмы бывают разными, но в целом способностью к получению такого удовольствия обладают от 13 до 40% женщин. Мультиоргазмы делятся на два типа: последовательные оргазмы характеризуются тем, что каждый новый оргазм наступает через 2-10 минут после предыдущего, а серийные наступают друг за другом с промежутком от нескольких секунд до двух минут.

Способность женщины испытывать мультиоргазм напрямую зависит от того, насколько хорошо она знает свои собственные желания и предпочтения. Повысить свои шансы на мультиоргазм и попасть в те самые 13-40% можно, просто изменив свое отношение к сексу. Если ты думаешь, что это звучит слишком просто для такого сложного феномена, как множественный оргазм (у многих женщин возникают проблемы и с одним оргазмом за один половой акт), то на деле все так и есть. Наше собственное отношение к своему телу и сексу в целом имеет очень сильное влияние на ощущения во время секса. Женщины, которые больше знают о своем теле, изучают чувствительные зоны, знают, как доставить себе удовольствие и с помощью каких действий достичь оргазма, не стесняются открыто говорить о сексе с партнером и совершенствуют свои сексуальные навыки, в целом более оргазмичны, чем женщины, которые воспринимают секс с наименьшим воодушевлением.

Как достичь множественного оргазма

Несмотря на то что мультиоргазмы действительно не для всех, любая женщина может попытаться достичь их. Главное в этом деле — не бояться признать, что момент окончательно упущен и стимуляцию пора прервать, но и не опускать руки, если сначала не будет получаться. Существует несколько важных моментов, соблюдение которых поможет тебе испытать множественный оргазм:

Ты должна быть очень возбуждена

Для того, чтобы испытать несколько оргазмов за один половой акт или сеанс мастурбации, возбуждение должно быть достаточно сильным. Очень важно сосредоточиться на самом процессе и отключиться от остального мира, иначе все закончится еще с наступлением первого оргазма. Сильное возбуждение, во-первых, обеспечит достаточный приток крови к половым органам, а во-вторых, ускорит наступление оргазма при необходимой тебе стимуляции. Для того чтобы испытывать множественные оргазмы, хорошо было бы выяснить, есть ли что-то, что обычно помогает тебе достичь оргазма во время секса или мастурбации. Возможно, есть какие-то действия, которые ты уже автоматически совершаешь перед наступлением оргазма, чтобы ускорить его наступление. Например, ты замечаешь, что достичь пика наслаждения тебе помогает какая-то фантазия или действие вроде стимуляции сосков или шлепков. Для того чтобы получить второй (третий, четвертый, пятый) оргазм, стоит делать все так же, как и в случае с первым оргазмом. Есть еще один способ, помогающий усилить чувствительность клитора и стимулируемых зон во влагалище. Средства, усиливающие возбуждение и оргазм, можно приобрести в секс-шопе — они способствуют увеличению притока крови к половым органам и чаще всего вызывают ощущение приятного тепла. Учти, что каждый последующий оргазм может быть чуть слабее предыдущего.

Не прекращай стимуляцию

Суть получения множественных оргазмов состоит в том, чтобы не прекращать стимуляцию после первого оргазма. При этом пускаться во все тяжкие с самых первых секунд не стоит, начни с нежных прикосновений, слабых по интенсивности ласк, чем бы они ни обеспечивались — пенисом, твоими руками или руками партнера, языком или игрушками. Постепенно, с усилением возбуждения, можно наращивать темп и интенсивность стимуляции. После наступления оргазма не прекращай стимуляцию, и если возбуждение к этому моменту будет все еще находиться на пиковых значениях, то велика вероятность, что наступление второго оргазма не придется ждать долго. Важный момент: несмотря на то что рефрактерный период у женщин действительно значительно короче, чем у мужчин, от женщине к женщине этот параметр тоже может варьироваться. Так что, если после первого оргазма твой клитор становится слишком чувствительным, а дальнейшие его ласки приносят неприятные ощущения, не стоит продолжать стимулировать эту зону через силу.

Сначала сама, потом с партнером

Если претендуешь на множественные оргазмы во время секса с партнером, стоит сказать ему об этом заранее, а в идеале научиться достигать мультиоргазмов при мастурбации, перед тем как подходить с этой идеей к мужчине. Это важно, во-первых, потому что если ты уже смогла достичь множественного оргазма наедине с собой, то уже знаешь механику процесса и сможешь объяснить ее партнеру, а во-вторых, потому что, предлагая ему довести себя до нескольких оргазмов за один половой акт, рискуешь поддаться соблазну переложить ответственность за отрицательный результат по итогам на партнера, который ни в чем не виновен.