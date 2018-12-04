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Ученые назвали секс способом преуспеть на работе 

Ридус 6 часов назад
Фото: depositphotos
Группа американских ученых из Орегонского и Вашингтонского университетов научно доказала пользу утреннего секса для повышения производительности труда.
«Вывод исследователей, опубликованный в научной журнале Journal of Management: утренний секс способствует повышению производительности труда. Скорее всего за счет снижения стресса. Работодателям следовало бы это уяснить. И не ругать иной раз сотрудника или сотрудницу за опоздание по «самой уважительной из всех уважительных причин»»,
— пишет kp.ru.
Для своей работы ученые собрали группу из 159 трудоустроенных добровольцев, готовых заниматься сексом по утрам, и отмечали его влияние на самочувствие на работе. Эксперимент продолжался две недели.
Оказалось, что есть и обратная связь: сама привычка заниматься сексом по утрам хорошо согласуется с биоритмами человеческого организма, и делает его ярче.
Кроме того, по мнению руководителя исследования профессора Кейт Ливитт, от недостатка секса активность сотрудника и его мотивация на работе могут упасть, поэтому если работа мешает личной жизни, то это плохо и для самой работы.
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