Ученые назвали секс способом преуспеть на работе

Группа американских ученых из Орегонского и Вашингтонского университетов научно доказала пользу утреннего секса для повышения производительности труда.

«Вывод исследователей, опубликованный в научной журнале Journal of Management: утренний секс способствует повышению производительности труда. Скорее всего за счет снижения стресса. Работодателям следовало бы это уяснить. И не ругать иной раз сотрудника или сотрудницу за опоздание по «самой уважительной из всех уважительных причин»»,

Для своей работы ученые собрали группу из 159 трудоустроенных добровольцев, готовых заниматься сексом по утрам, и отмечали его влияние на самочувствие на работе. Эксперимент продолжался две недели.

Оказалось, что есть и обратная связь: сама привычка заниматься сексом по утрам хорошо согласуется с биоритмами человеческого организма, и делает его ярче.

Кроме того, по мнению руководителя исследования профессора Кейт Ливитт, от недостатка секса активность сотрудника и его мотивация на работе могут упасть, поэтому если работа мешает личной жизни, то это плохо и для самой работы.