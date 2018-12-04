6 признаков, что вы готовы к новым отношениям 

Вы недавно расстались, причем не без сложностей. Как понять, когда можно начинать новые отношения? Прочти список ниже, и если ты согласна с большинством пунктов — действуй!
1. Идея нового романа будоражит кровь
Это не значит, что нужно искать кого-то, как только вы расстались. Но если ты пережила все стадии одиночества и не можешь выбросить из головы симпатичного коллегу, это другой разговор.
2. Тебе, возможно, немного нравится чужой интерес
Многие люди после расставания вообще не обращают на это внимания. Или обращают и отворачиваются. Когда перестаешь так делать и думаешь об интересном приключении, значит, можно пробовать.
3. К тебе вернулись чувства
Нет, еще не бабочки в животе и прочие поэтичные описания влюбленности, но по крайней мере ты уже начинаешь чувствовать симпатию к некоторым мужчинам.
4. Ты почти не вспоминаешь прошлое
Вместо того, чтобы закапываться в него, ты смотришь в будущее, и оно не связано с бывшим парнем. Без него тебе явно лучше.
5. Ты ходишь куда-то одна
Первое время после расставания ты, возможно, вообще никуда не ходила, потом выбиралась с семьей или друзьями. А когда опять смогла посещать интересные места в компании себя — значит, можно двигаться дальше.
6. Ты чаще говоришь «да», чем «нет»
И не только подругам в ответ на предложение встретиться, но и по другим поводам. Не отказываешься от вечеринок и нового опыта. А значит, пришло время для новых приключений!