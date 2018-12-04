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6 признаков, что вы готовы к новым отношениям 

Карельские вести 6 часов назад
Фото: pixabay.com
Вы недавно расстались, причем не без сложностей. Как понять, когда можно начинать новые отношения? Прочти список ниже, и если ты согласна с большинством пунктов — действуй!

1. Идея нового романа будоражит кровь

Это не значит, что нужно искать кого-то, как только вы расстались. Но если ты пережила все стадии одиночества и не можешь выбросить из головы симпатичного коллегу, это другой разговор.

2. Тебе, возможно, немного нравится чужой интерес

Многие люди после расставания вообще не обращают на это внимания. Или обращают и отворачиваются. Когда перестаешь так делать и думаешь об интересном приключении, значит, можно пробовать.

3. К тебе вернулись чувства

Нет, еще не бабочки в животе и прочие поэтичные описания влюбленности, но по крайней мере ты уже начинаешь чувствовать симпатию к некоторым мужчинам.

4. Ты почти не вспоминаешь прошлое

Вместо того, чтобы закапываться в него, ты смотришь в будущее, и оно не связано с бывшим парнем. Без него тебе явно лучше.

5. Ты ходишь куда-то одна

Первое время после расставания ты, возможно, вообще никуда не ходила, потом выбиралась с семьей или друзьями. А когда опять смогла посещать интересные места в компании себя — значит, можно двигаться дальше.

6. Ты чаще говоришь «да», чем «нет»

И не только подругам в ответ на предложение встретиться, но и по другим поводам. Не отказываешься от вечеринок и нового опыта. А значит, пришло время для новых приключений!
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