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15 неочевидных советов девушкам, чтобы выйти замуж 

Рамблер 6 часов назад
Фото: Кадр из фильма "Как выйти замуж за миллионера"
Почти каждая девушка рано или поздно задает себе вопрос: как и где выйти замуж? Опытные женщины дают девушкам много советов о том, как завоевать мужчину и надеть на палец обручальное кольцо.
Недавно в Сети появился раритетный выпуск журнала McCall's от 1958 года, в котором содержатся великолепные советы незамужним девушкам — всего 129 пунктов. В статье рассказывается, что надо сделать, чтобы побыстрее найти себе мужа. Мы выбрали 15 самых неожиданных советов для женщин, как быстрее выйти замуж.
1. Заведите собаку.
2. Устройте так, чтобы ваша машина сломалась в правильном месте.
3. Просматривайте некрологи в газетах, чтобы иметь на примете достойных вдовцов.
4. Садитесь на скамейку в парке и кормите голубей.
5. Возьмите несколько коротких отпусков в разных местах, а не один длинный отпуск в одном месте.
6. Станьте медсестрой или стюардессой — у них очень высокий процент вероятности замужества.
7. Устройтесь на работу в магазин спорттоваров, где будете демонстрировать рыболовные снасти.
8. Носите пластырь. Люди всегда интересуются, что случилось.
9. Уроните платочек — это работает до сих пор.
10. Постойте в углу и аккуратно поплачьте. Есть вероятность, что он подойдет узнать, что случилось.
11. Если среди мужчин, которых вы знаете, есть тихоня, почему бы его не «обработать». Как знать, может быть, он неограненный алмаз?
12. Смейтесь над его шутками.
13. Выберите очки получше — мужчины до сих пор пренебрегают девушками в очках — или носите контактные линзы.
14. Потренируйтесь пить, сначала делая это со своими подружками.
15. Носите с собой фотокамеру и спрашивайте у проходящих красивых мужчин, могут ли они вас сфотографировать.
Женский форум
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