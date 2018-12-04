Как понять, о чем говорит мужчина после интима

Наша сегодняшняя глава мужско-женского разговорника посвящена тому блаженному моменту, когда вы доставили друг другу удовольствие и, довольные, растянулись на кровати.

1. Он говорит: «Это было действительно классно!»

Он имеет в виду: «Давай у нас всегда будет такой же потрясающий секс. Всегда».

2. Он выдыхает: «О Боже!»

Он имеет в виду: «Это было практически на грани реальности и потребовало столько же сил, сколько и марафонский бег, но оно того стоило».

3. Он говорит: «А теперь надо немного поспать».

Он имеет в виду: «Я хорошенько постарался и заслужил отдых».

4. Он говорит: «Где ты этому научилась?»

Он имеет в виду вовсе не то, что ревнует вас к кому-то из предыдущих партнеров. Он просто хочет выведать, на каком порносайте вы это увидели, чтобы тоже там порыться.

5. Он говорит: «Давай поменяем постельное белье».

Он имеет в виду: «Я собирался сменить его еще месяц назад, да все руки не доходили. Мы оба это почувствовали в процессе, но нам было слишком хорошо, чтобы останавливаться».

6. Он говорит: «Только давай никому не рассказывать. Пусть это останется между нами».

Он имеет в виду: «Это же просто секс, да?»

7. Он говорит: «Совсем забыл. У меня есть одно срочное дело…»

Он имеет в виду: «Да, не очень-то хорошо получилось». Если он внезапно уходит сразу после — жалеть о нем точно не стоит. Либо он настолько не настроен на отношения, что моментально пасует. Либо и правда забыл о свадьбе брата, что тоже не говорит о нем ничего хорошего.

8. Он говорит: «Все в порядке?»

Он имеет в виду: «Я не очень-то опытен и силен в интимных вопросах. Надеюсь, ты не обратила на это внимания?»

9. Он говорит: «Сегодня было как-то… по‑другому».

Он имеет в виду: «Ладно, разок можно, но больше так не делай».

10. Он говорит: «Я и не думал, что это мне так понравится».

Он имеет в виду: «Спасибо за открытие, давай повторим? Ты отлично поработала, маленькая извращенка, тебе удалось перетащить еще одну душу на темную сторону».