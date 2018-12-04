4 причины боли во время орального секса

Для многих оральный секс — неловкая и смущающая практика, в которой могут сталкиваться разные мифы, недосказанности и неумение понять собственное тело. Гораздо хуже, если твой партнер сам хочет сделать тебе кунилингус, но вместо удовольствия и усиления возбуждения ты получаешь только боль. Стоит проверить, нет ли у тебя этих причин для возникновения неприятных ощущений, а затем провести небольшую работу для их устранения.

Инфекция

Если ты испытываешь боль во время того, как партнер делает кунилингус, в первую очередь стоит обратиться к гинекологу, чтобы выявить, нет ли у тебя воспаления на внешних тканях вульвы. Многие дрожжевые инфекции и генитальный герпес вызывают серьезное раздражение, усугубленное зудом и болью, и могут проявлять себя даже при столь мягком контакте, не говоря уже о боли во время пенетрации. К счастью, подобные инфекции можно лечить с помощью противогрибковых препаратов и антибиотиков, а период лечения может занять всего лишь неделю.

Психологические проблемы

Причинами негативного отношения к оральному сексу может стать религиозное воспитание, осуждение родителей или шок от сексуального опыта. Если ты беспокоишься о том, что этот вид секса кажется тебе неправильным или неприемлимым, — страх вызывает напряжение в тканях вокруг вагины, что приводит к боли и дискомфорту. Если ты чувствуешь себя напряженной во время секса, подумай, откуда взялся этот дискомфорт. Обсуди вопрос с партнером, а также поищи возможность обратиться к секс-терапевту. Попробуйте другие варианты орального секса, например, попросив партнера больше уделять внимания половым губам и внутренней части бедер, а не клитору и входу во влагалище. Экспериментируйте с тем, что вызывает приятные ощущения в вашем теле, чтобы снизить давление и дискомфорт и восстановить положительные ассоциации с сексом.

Сексуальная травма

Сотни тысяч женщин каждый год сталкиваются с сексуальным насилием в том или ином виде, и, к сожалению, оно имеет продолжительное негативное воздействие на человека. Часто цвет, запах или даже чужой настрой может затрагивать определенные триггеры и приводить к напряжению тела. Одно из частых проявлений подобной травмы приводит к повышенному напряжению мышц, называемому вагинизмом. При этом хроническом заболевании ты можешь испытывать боль при любом виде секса вне зависимости от твоего настроения. Самый простой способ восстановиться от травмы — обратиться к терапевту, чтобы обсудить пережитый опыт, а также найти общий язык со своим нынешним партнером. Психологи также рекомендуют поделиться своей страшной историей, чтобы вы вместе могли найти способ вернуть удовольствие в ваши отношения.

Техника партнера

Клитор — самая чувствительная часть нашего тела, и если твой партнер слишком интенсивно ее стимулирует, это может привести к действительно болезненным ощущениям. Иногда движения могут быть очень быстрыми, иногда ты недостаточно возбуждена и смазана, а иногда амплитуда слишком высока, когда тебе бы хотелось легкой щекотки. Говорить о своих желаниях может быть неловко, но что гораздо хуже — неудачный секс, происходящий из-за твоего молчания. Боль не является нормальной частью сексуального опыта, если только эта боль не приносит тебе удовольствия, так что старайся избегать подобных ситуаций, направляя партнера в нужную сторону.

Испытывала ли ты боль во время орального секса?