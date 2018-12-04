Как влюбить в себя бабника

Мы, конечно, не спрашиваем тебя, зачем тебе понадобился бабник. Мы знаем, что ты отдаешь себе отчет в том, с кем связываешься. А еще мы знаем, что влюбленный бабник всегда в хозяйстве пригодится, это факт. Во всяком случае, он умеет красиво ухаживать и знает толк в хорошем сексе. В общем, если ты решила влюбить в себя бабника, то вот тебе инструкция.

Манипулируй им

Важно понимать, что бабник — искусный манипулятор, и ты ничего не можешь этому противопоставить. Кроме одного: принцип «лучшая защита — нападение» работает всегда, он безотказен. Поэтому запоминай его болевые точки: самолюбие, тщеславие, уверенность в собственной неотразимости. И не надо аккуратно по этим точкам постукивать. Бери метафорическую лопату и бей наотмашь. И не бойся все испортить: если бабнику не сунуть палку в колесо на самом старте, он разгонится и просвистит мимо тебя. Оревуар, гудбай, чао!

Тормози бурное развитие романа

Бабники делят всех женщин на две категории: «даст сразу» и «не даст никогда». Ты не должна попасть ни в одну из них, потому что никакая не лучше. Обе хуже. Меньшее зло, пожалуй, оказаться из тех, кто «не даст никогда» — в этом случае бабник растворится в тумане достаточно быстро, не успев наследить в твоей жизни. Но тебе ведь нужен другой результат. Поэтому авансы раздавать придется, но под натиском нужно устоять. Как? Хороший вопрос. Вариант «не брить ноги» не работает, это факт. Отращивай дзен и повторяй мантру «лучше день потерять, потом за пять минут долететь».

Будь аккуратнее в зоне интима

Тебе когда-нибудь случалось с размаху входить в закрытую стеклянную дверь? Если да, то ты прекрасно понимаешь, как именно женщины влюбляются в бабников: шла себе, шла, а потом — бац! — упала, очнулась, бабочки в животе. Ушиб всей барышни. То есть еще до первого поцелуя женщина успевает убедить себя, что бабник — ее роковая страсть, судьба и вечная любовь. Поэтому к первому сексу она готовится, она его, представь себе, чуть ли не репетирует. Надеется чем-то его удивить, наивная. А бабника, как ни странно, это утомляет: постельные выкрутасы хороши в определенной дозировке. Так что не устраивай ему пересказ «Камасутры» в пантомиме — во‑первых, он не оценит, а во-вторых, это выдаст тебя с головой. Бабники не влюбляются во влюбленных женщин, это такой закон мироздания.

Не подпитывай его самолюбие

Среднестатистический бабник годам к 30 отращивает такое распухшее чувство собственной важности, что оно мешает ему ходить. Твоя задача — не подпитывать этот чудовищный нарост собственной жизненной силой, а, наоборот, слегка укоротить. Сбей с него спесь! Бабник должен регулярно получать отпор по любым вопросам, это его дезориентирует, с одной стороны, а с другой — заставляет к тебе привязываться. Вытащи его за шиворот из зоны комфорта, а дальше все сделает его любопытство.

Не позволяй ему нарушать границы

Ты — не его собственность. Пусть зарубит это на своем прекрасном носу. Это старая как мир ловушка: неприступное хочется завоевывать, факт. Собственно, ты ведь тоже поэтому решила влюбить в себя бабника, правда?

Не пытайся быть «не такой, как все»

Он этих «не таких» повидал больше, чем ты можешь себе вообразить. К тому же ты все равно не сможешь долго изображать из себя ту, кем на самом деле не являешься. Так что оставь этот театр одной актрисы для какого-нибудь менее сложного случая. Для красавчика, например.

Будь готова к последствиям

Итак, инструкция у тебя в руках, и ты можешь приступать. Мы очень надеемся, что тебе впоследствии не пригодится наша инструкция о том, как пережить измену, но обязаны предупредить: очень вероятно, что бабник изменит тебе, и не раз. Увы, но люди не меняют свою натуру под воздействием внешних факторов — только внутренних. Так что своей любовью ты его не изменишь. Впрочем, он может измениться сам — и это тоже не исключено. Но в любом случае отношения с бабником — это незабываемая история. Особенно если относиться к этому роману, как к веселому приключению.