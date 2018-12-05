Что привлекает партнеров друг в друге

Ученые из Университета Квинсленда провели исследование и выяснили, что женщины для долгосрочных отношений предпочитают бородатых мужчин.

В ходе эксперимента ученые опросили более 8000 представительниц прекрасного пола, которым показали фотографии разных мужчин от гладковыбритых до бородатых. Девушки зачастую останавливали свой выбор на мужчинах с растительностью на лице. С гладковыбритыми представителями сильного пола особы предпочитали просто флиртовать.

Психолог Ольга Твардовская объясняет это явление тем, что большую роль в выборе женщины играет веяние времени. По словам эксперта, мужчины с бородой ассоциируются у представительниц прекрасного пола со стариной и надежностью.

— На Руси ведь при Петре 1 только под страхом смерти мужчины начинали брить бороды. Сегодня женщины видя бородатого мужчину, связывают этот признак с неким патриархатом и надежностью. А, как известно, девушке важно быть уверенной в своем избраннике.

Выбор партнера, прежде всего, зависит от состояния второго участника отношений. Первым критерием является запах. 96 процентов процессов головного мозга контролируется именно запахами и анализируется подсознанием. Также важны тактильные ощущения, они должны быть приятными для обоих партнеров. На самом деле, как объяснила специалист в области психологии, критериев выбора очень много и для каждого они могут быть индивидуальными. Самыми распространенными сейчас стали показатели материального положения, хотя это — очень относительно. Обращают будущие партнеры внимание на физическое состояние и здоровье друг друга, здесь подсознательно заложен вопрос продолжения рода: сможет ли вторая половинка обеспечить его наследником. При этом мужчина не только должен быть способен зачать потомство, но и создать для семьи достойные условия роста и жизни. Но мужчины сегодня очень избалованы обилием внимания одиноких женщин. Поэтому зачастую они выбирают себе спутниц очень просто: по молодости, красоте, по целостности общего вида и внутренней составляющей.

— Женщина должна быть «вкусной» и, прежде всего, сама для себя, тогда у нее будет много мужчин которые захотят с ней вступить в отношения. Даже, если самая красивая женщина будет считать себя ущербной, недостаточно умной или недостаточно румяной и т.д., то мужчина почувствует это.

Больше всего отталкивает, когда в человеке чего-то «слишком». Слишком ребенок, слишком родитель, слишком взрослый. Вот этого «слишком» быть не должно. Человек должен уметь совмещать в себе все эти составляющие.