Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему люди изменяют своим партнерам на корпоративах 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Реальная любовь"
Совсем скоро стартует сезон праздничных корпоративных вечеринок.
Британские исследователи провели специальный опрос среди тысячи человек. Из них треть призналась, что они изменяли своим партнерам на офисных вечеринках. При этом 68% тех, кто решился на измену, объяснили, что это произошло случайно, из-за большого количества алкоголя, а отношения ограничились одной встречей.
Остальные рассказали, что продолжили роман с коллегой и после праздников. При этом 74% не стали скрывать, что специально флиртуют с симпатичными сослуживцами перед праздниками. Чаще всего измена на корпоративе остается секретом. Только у 11% опрошенных супруги или постоянные партнеры узнали об их измене.
Многие не отрицают, что служебные романы придают их работе дополнительный стимул. 37% заявили, что в настоящее время влюблены в своих коллег.
Специалисты подчеркивают, что сезон праздничных корпоративов — опасное время, когда вероятность измены как никогда велика. Это объясняется и напряжением, которое накапливается в течении рабочего года, и расслабленной атмосферой, которая позволяет легко перейти грань делового общения и дружбы.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как заставить мужчину быть щедрым
Как сделать бедра и ягодицы идеальными
Звезды шоу-бизнеса, которые вообще не стареют3
Как загадывать желания, чтобы они сбывались
Названа самая красивая россиянка «с формами»33
Видео
00:16
Что будет, если ходить в мороз без шапки?
Здоровье
00:17
Звезда «Дома-2» показала, как ей делают пластику груди
Звёзды
01:00
Седокова рассказала о секрете популярности у мужчин
Звёзды
04:37
Какими были скандальные звезды в начале карьеры
Звёзды
00:15
Чем полезно сливочное масло
Еда
14:45
Дети, прославившиеся красотой
Дети Красота
06:45
Строгие правила «ангелов Victoria’s Secret»
Красота
02:23
Звезда «Пятидесяти оттенков» вышла в свет без белья
Звёзды
05:42
Звезды шоу-бизнеса 90-х, сумевшие вернуться
Звёзды
04:35
Прически знаменитостей, изумившие фанатов
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение