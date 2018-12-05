Почему люди изменяют своим партнерам на корпоративах

Совсем скоро стартует сезон праздничных корпоративных вечеринок.

Британские исследователи провели специальный опрос среди тысячи человек. Из них треть призналась, что они изменяли своим партнерам на офисных вечеринках. При этом 68% тех, кто решился на измену, объяснили, что это произошло случайно, из-за большого количества алкоголя, а отношения ограничились одной встречей.

Остальные рассказали, что продолжили роман с коллегой и после праздников. При этом 74% не стали скрывать, что специально флиртуют с симпатичными сослуживцами перед праздниками. Чаще всего измена на корпоративе остается секретом. Только у 11% опрошенных супруги или постоянные партнеры узнали об их измене.

Многие не отрицают, что служебные романы придают их работе дополнительный стимул. 37% заявили, что в настоящее время влюблены в своих коллег.

Специалисты подчеркивают, что сезон праздничных корпоративов — опасное время, когда вероятность измены как никогда велика. Это объясняется и напряжением, которое накапливается в течении рабочего года, и расслабленной атмосферой, которая позволяет легко перейти грань делового общения и дружбы.