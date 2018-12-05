Курортный роман и его последствия

Часто мужчина, знакомство с которым произошло на отдыхе, оказывается совсем не героем. WomanHit.ru объясняет, из-за чего это происходит

«Уже столько времени прошло, а он не звонит!» — часто жалуются женщины своим подругам после возвращения из теплой страны, где проводили время с симпатичным, но малознакомым мужчиной. И вроде отдых прошел отлично, обоим было хорошо, тем не менее мужчина куда-то пропал. Курортные романы довольно часто именно так и заканчиваются — в момент отъезда.

Когда мы уезжаем отдыхать, практически всегда стараемся делать то, чего обычно, в будничной жизни, не делаем. Причем выбор сферы перемен не ограничен — это может быть связано с одеждой, питанием, какими-то изменениями во внешности. Многие решаются на короткие взаимоотношения с противоположным полом. Неудивительно, что в этом вопросе возникают определенные трудности и проблемы, ведь люди в такой ситуации, в основном женщины, склонны к небольшому вранью, а именно, приукрашиванию себя. Женщины представляются кавалеру не такими, какие они есть на самом деле, надеясь продержаться в выстроенном образе до конца отпуска.

То же самое касается и представителей сильного пола. Утомленный рутиной мужчина, приехав на отдых, «расправляет крылья» и предстает, по крайней мере в своем понимании, искусным ловеласом. Женщины, в свою очередь, начинают кокетничать больше обычного, заигрывая с незнакомыми мужчинами, надеясь провести отпущенные пару недель в приятной компании. Наигравшись в идеальную пару, оба, но чаще все-таки мужчина, начинают сомневаться, а смогут ли они в реальной жизни поддерживать усовершенствованную модель самого себя в глазах новой знакомой.

Мужчине проще прокручивать в памяти моменты с вашим участием, когда вы гуляли по набережной, сидели в южном кафе, ночные заплывы. Он прекрасно понимает, что эта романтическая история осталась там, на южном берегу, ей нет места в реальной жизни, особенно если мужчина связан семейными отношениями. Но и вы подумайте — действительно ли этот мужчина тот, кто вам нужен, ведь он тоже играл роль идеального спутника, возможно, в обычной жизни вы бы даже не посмотрели в его сторону.

Лучше сосредоточьтесь на хорошем, на том, что вам дало это романтическое приключение. Да, вы не построили крепких отношений, но зато ваш скоропалительный роман подарил вам возможность почувствовать себя настоящей женщиной. Вспомните это ощущение и старайтесь его поддерживать в обычной жизни. Оглянитесь вокруг — наверняка в вашем окружении есть достойный кандидат на место в вашем сердце, просто раньше вы не обращали на него внимания. Примените полученные навыки для новых отношений. Может быть, именно этого вам и не хватало — чувства уверенности в своей женственности. Используйте эту возможность.

Подумайте еще и о том, что далеко не всегда курортный роман заканчивается безобидно. Часто мужчины слишком агрессивно воспринимают женские намеки и даже применяют силу, если женщина отказывается вступить с ними в интимную связь. Очень важно быть осторожной и контролировать свои действия, трезво оценивать ситуацию, чтобы не допустить открытого натиска со стороны мужчины. Но это, скорее, исключения из правил. Гораздо чаще курортные увлечения приносят положительные эмоции, которые вы привозите с собой. И кто знает, может быть, этот опыт поможет вам влиться в романтическую историю, уже вернувшись домой. Попробуйте!