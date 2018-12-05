Признаки, что вы с партнером сексуально совместимы

Если совместимость по гороскопу — далеко не приоритетный критерий счастливых отношений, то вот совпадение в сексе крайне важно. Неудовлетворенность интимной жизнью может привести к расставанию, даже если все остальное прекрасно. Heroine разобрался, как понять, что у вас с партнером все шансы на идеальные взаимоотношения в постели.

1. Вы оба знаете, чего хотите

Для некоторых найти смысл жизни проще, чем понять, чего им хочется в постели. Хорошо, если ты не из этой категории: знаешь свои эрогенные зоны, что нужно для твоего оргазма и как управлять своими сексуальными фантазиями. Еще лучше, когда это взаимно и твой парень такой же уверенный, когда дело доходит до секса. Знание своих потребностей помогает понять, что не так в вашей интимной жизни с партнером и как это исправить. Если вы оба не можете похвастаться такой определенностью, не переживайте, это поправимо. Изучайте свои тела, экспериментируйте, делитесь впечатлениями и ищите то, что подходит вам.

2. Не боитесь говорить друг с другом на откровенные темы

Чтобы полноценно удовлетворять друг друга, стандартного набора знаний о пестиках и тычинках недостаточно. Сложно доставить удовольствие, если делаешь это наугад. Поэтому ваша готовность обсуждать интимные темы — один из признаков сексуальной совместимости. Если парень открыто говорит о своих предпочтениях, а ты отмалчиваешься и не признаешься, что он плох в постели, вы оба не будете довольны сексуальной жизнью.

3. Не осуждаете желания партнера

Ключ к откровенности — позитивное отношение. Людям сложно говорить о сексе из-за страха, что их осудят. Совместимые в интимном плане партнеры не будут стыдить друг друга за предпочтения, какими бы странными они ни казались. Это вовсе не значит, что вы должны беспрекословно исполнять желания партнера. Не забывайте главный принцип любой сексуальной практики — добровольность. Но если вы позитивны и открыты для нового опыта, то сможете найти решение, которое устроит обоих. Осуждая, вы даже не даете вам с парнем шанса улучшить вашу сексуальную жизнь.

4. Ваши либидо похожи

Один из самых очевидных признаков совместимости — у вас примерно одинаковый уровень сексуальной активности. Обычно это становится понятно, когда конфетно-букетный период пройден, ваши гормоны успокоились и вы вступили в свой обычный сексуальный ритм. Нет единого мнения о том, как часто пары в здоровых отношениях должны иметь близость. Единственный более-менее конкретный критерий — совпадение либидо. Это один из важных факторов счастливой совместной жизни.

5. Готовы идти на компромисс

Если ваши либидо существенно отличаются — парню секс нужен ежедневно, а тебе достаточно пару раз в неделю — это еще не значит, что у вас нет шансов. Здесь в ход вступает еще один признак сексуальной совместимости — способность идти на компромисс. Чтобы ваша интимная жизнь была комфортной, одному придется научиться усмирять свои желания и сублимировать энергию во что-то другое, а другому — идти на уступки и время от времени доставлять партнеру удовольствие в одностороннем порядке.

6. Вам нравится изучать предпочтения друг друга

Еще один хороший признак — вы готовы учиться удовлетворять партнера, и это не становится для вас большим стрессом. Отсутствие эгоизма в постели — черта здоровых сексуальных отношений. Если тебя тошнит от одного слова «минет» или парень считает, что не должен отвечать на оральные ласки взаимностью, — вам будет сложно удовлетворить друг друга. Чем больше вы знаете своего партнера в спальне, тем вы более сексуально совместимы.

7. Не сравниваете свою сексуальную жизнь с чьей-то еще

Не выясняете, сколько раз в неделю занимаются сексом ваши друзья. Не переживаете, что в постели кричите не так громко, как порнозвезды. Иными словами, не ищете подтверждений того, что у вас все в порядке, в чужой интимной жизни.