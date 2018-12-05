Составлен портрет идеальной девушки для мужчины

Публичное сообщество во «ВКонтакте» «Пошлый Ростов» разместило на своих страницах заметку, в которой создан так называемый портрет идеальной женщины. Все они основаны на сексе и удовлетворении всех капризов мужчин. Уложено все в сводку «правил», которым идеальная женщина должна соответствовать. Хотя все можно умести в два пункта: побольше секса и поменьше умничать.

Администрация паблика советует девушкам постоянно проявлять себя в сексе, позабыть о каких-либо табу в столь интимном процессе и удовлетворять своего избранника по первому же его требованию. Также девушкам советуют не перебарщивать с маникюром и удивлять мужчину на кухне.

По словам авторов статьи, вовсе не обязательно «быть королевой» готовки, но что-то одно должно получаться идеально.

Друзей мужского пола представительницам прекрасного пола советуют напрочь позабыть, а общаться только с друзьями своего избранника. Немаловажно и сохранять баланс веса, регулярно ходить в тренировочный зал и соблюдать диету. Женщинам советуют «меньше умничать» и понимать, когда мужчину следует удовлетворить орально, чтобы его успокоить. Если в паре произошла ссора, то нет ничего страшного в том, чтобы девушка пошла на примирение первой.

В комментариях подписчики сразу же начали рассуждать, что описанная девушка это, скорее, собирательный образ идеальной возлюбленной, которого в природе так и не придумали. При этом, многие мужчины заявили, что за подобную избранницу отдали бы очень многое.