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Составлен портрет идеальной девушки для мужчины 

iGeek 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Идеальная жена"
Публичное сообщество во «ВКонтакте» «Пошлый Ростов» разместило на своих страницах заметку, в которой создан так называемый портрет идеальной женщины. Все они основаны на сексе и удовлетворении всех капризов мужчин. Уложено все в сводку «правил», которым идеальная женщина должна соответствовать. Хотя все можно умести в два пункта: побольше секса и поменьше умничать.
Администрация паблика советует девушкам постоянно проявлять себя в сексе, позабыть о каких-либо табу в столь интимном процессе и удовлетворять своего избранника по первому же его требованию. Также девушкам советуют не перебарщивать с маникюром и удивлять мужчину на кухне.
По словам авторов статьи, вовсе не обязательно «быть королевой» готовки, но что-то одно должно получаться идеально.
Друзей мужского пола представительницам прекрасного пола советуют напрочь позабыть, а общаться только с друзьями своего избранника. Немаловажно и сохранять баланс веса, регулярно ходить в тренировочный зал и соблюдать диету. Женщинам советуют «меньше умничать» и понимать, когда мужчину следует удовлетворить орально, чтобы его успокоить. Если в паре произошла ссора, то нет ничего страшного в том, чтобы девушка пошла на примирение первой.
В комментариях подписчики сразу же начали рассуждать, что описанная девушка это, скорее, собирательный образ идеальной возлюбленной, которого в природе так и не придумали. При этом, многие мужчины заявили, что за подобную избранницу отдали бы очень многое.
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