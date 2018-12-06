9 «комплиментов», которые женщина предпочтет не слышать

Ложные комплименты — как ложные опята: похожи на настоящие лишь на первый взгляд и довольно ядовиты. Говоря это, мужчины нередко не задумываются, как мы воспринимаем подобные слова. А воспринимаем мы их не очень хорошо — из-за двойного дна, которое имеют эти фразы.

«Ты замечательная, умная, красивая, и любой был бы счастлив встречаться с тобой… Просто я сейчас не готов к отношениям». Звучит, как вежливая попытка подсластить горькую пилюлю.

«Да я бы лучше с тобой переспал, чем с этим крокодилом!» То есть я чуть лучше крокодила и, так и быть, пригодна для сексуальных утех? Польщена.

«Ого! Шикарная грудь!» (От незнакомца на улице). Спасибо, дорогой, но я предпочту это слышать от того, кто мне достаточно близок, чтобы мы могли обсуждать интимные места друг друга.

«Ты — такая классная, но у нас такая разница в возрасте!» В какую бы сторону она ни была.

«Мне всегда нравились такие девушки не от мира сего, как ты».

«Просто потрясен вашей курсовой. Сами писали?»

«Не знаю, что все другие находят в худышках, мне так всегда нравилось, когда у женщины есть за что подержаться» (жадный взгляд на твои округлости). Говорится каждым вторым, при этом каждый говорящий считает себя исключением. Словно запасть на женщину в теле — это извращение, в котором можно признаться только по секрету.

«Ты так мне нравишься, так нравишься… А почему ты ходишь в кроссовках, а не на каблуках? Думаю, тебе пошла бы юбка. Ты что, вообще никогда не красишься?» Ты уверен, что я нравлюсь тебе так?

«Ты симпатичная, тебе просто надо чаще улыбаться».