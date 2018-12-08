Какие вещи выбросить, чтобы появился мужчина

Жилье — это отражение внутреннего мира хозяйки, но стоит задуматься, как его сделать комфортным и для своей второй половинки. Посмотрите внимательно на ваше пространство и подумайте, что может отпугнуть вашего мужчину, и как сделать так, чтобы ему захотелось остаться с вами навсегда.

1. Вещи бывшего

Когда вы начинаете заботиться о комфорте своей второй половинки, то стоит сразу подумать о прошлых отношениях. А точнее о вещах, которые ваш бывший молодой человек мог оставить у вас в квартире.

2. Старые вещи

Хуже всего, когда в квартире много старых вещей, которые захламляют пространство. Для того, чтобы квартира выглядела аккуратно и уютно, надо обязательно избавиться от старых, ненужных вещей. Это относится и к старой одежду в шкафу — смело выкидывайте на помойку то, что не носите больше двух сезонов.

3. Старое постельное белье

Стоит задуматься и о постельном белье, если оно старое — пора от него избавляться. Постельное белье должно быть из приятной ткани, чтобы вам обоим было комфортно.

4. Лишняя косметика

Миллион баночек и флакончиков в ванной комнате могут радовать только вас. А вот мужчину такое, наоборот, может оттолкнуть. Придерживайтесь минимализма, не захламляйте ванную лишней косметикой.

5. Битая посуда

Бывает, что вы сами привыкаете к каким-то вещам и даже не замечаете, что на вашей любимой тарелке есть сколы. И если вас это может не смущать, но для мужчины подобное может показаться отталкивающим.