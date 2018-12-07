Все, что вы хотели знать о мастурбации, но боялись спросить

Пожалуй, ни один аспект человеческой сексуальности не вызывает столько кривотолков и слишком раннего осуждения, как мастурбация. Но если для мужчин мастурбация, как правило, естественный процесс, не вызывающий дискомфорта и стеснения, даже если мужчина не одинок и живет активной половой жизнью, то женщины, если они мастурбируют в отношениях, предпочтут ни за что не говорить партнеру об этом, но будут вопрошать у интернет-общественности «а нормально ли это?» Разбираем не самые дикие, но весьма устоявшиеся мифы о мастурбации вместе с Анной Модерска — секс-консультантом и педагогом, которая сотрудничает с немецким производителем игрушек для взрослых Fun Factory.

1. Мастурбация — это противоестественное и постыдное занятие для подростков

Мы не поделимся с вами статистикой по России, потому что, к сожалению, никто еще не проводил таких опросов на территории 1/7 части суши. Однако можно не сомневаться, что россияне наверняка не отличаются от всего остального мира или тех же США, где в начале XXI века выяснилось, что 92% американок в возрасте от 18 до 30 лет не видят в мастурбации ничего зазорного и с удовольствием ею занимаются. Около 30% женщин в возрасте от 60 до 69 лет время от времени мастурбируют. А более половины женщин в возрасте старше 70 лет, которые не живут с постоянным партнером, также не лишают себя удовольствия. Возраст не так важен, если вы любите себя.

2. Если вы не мастурбируете, вы фригидны

Даже если статистика убеждает вас в том, что все вокруг мастурбируют, но просто стесняются об этом говорить, это не дает повода думать, что 95% мужчин и 89% женщин, которые мастурбируют, лучше, сексуальнее и раскрепощеннее, чем те, кто этого не делают. Просто они предпочитают другие способы получить оргазм.

3. Мастурбация может привести к бесплодию

От мастурбации нельзя забеременеть, но точно так же от нее нельзя стать бесплодной. Хотя есть пара предостережений: в крайне редких случаях некоторым мужчинам по медицинским показаниям из-за низкого количества сперматозоидов врач может порекомендовать снизить число актов мастурбации. И второй важный момент, касающийся обоих полов: мастурбируя с секс-игрушками, надо обязательно содержать их в чистоте во избежание передачи различных инфекционных заболеваний, которые могут стать причиной бесплодия.

4. Мастубация с секс-игрушками вызывает привыкание

Женское тело способно откликаться на любую стимуляцию всеми своими частями. И если с вибратором женщина быстрее достигает оргазма, это еще не значит, что секс-игрушки — единственный способ его достичь. Это скорее отличное дополнение к интимной жизни, а не некий постоянный атрибут, к которому возникает привыкание.

5. Мастурбация способна нанести травмы гениталиям

Несмотря на то, что наши гениталии имеют большой запас прочности, сопротивляемости повреждениям и сконструированы природой так, чтобы пройти сложнейший процесс размножения, пожалуй, не стоит заниматься мастурбацией с предметами, для этого не предназначенными. То, с чем вы будете мастурбировать, должно быть чистым (лучше стерильным) и желательно не пористым. Так что используйте ваше тело и секс-игрушки. Тогда вероятность травм будет сведена к минимуму.

6. Мастурбация небезопасна для здоровья

Напротив. Мастурбация помогает снять головную боль и уменьшить боль во время менструации, нормализует кровяное давление, улучшает сон. Мастурбация помогает расширить свои сексуальные ощущения, усилить оргазм и сделать его более продолжительным и глубоким. Оргазм помогает отключить у женщин ту часть мозга, которая связана с тревожными состояниями, поскольку в момент кульминации происходит выброс окситоцина, который дарит чувство расслабления, неги, покоя и тепла. Хотите расслабиться — мастурбируйте. Хотите избавиться от депрессии — тоже займитесь мастурбацией. Ведь это самый безопасный способ выбросить в кровь эндорфины. И, наконец, еще один довод: оргазм на фоне разбушевавшегося ПМС глушит аппетит. Так что не заедайте стресс, а займитесь мастурбацией.

7. Мастурбация отупляет и приводит к психическим расстройствам

Недавно в Германии проводили исследования мастурбации с помощью… МРТ-снимков, которые наглядно продемонстрировали, что при мастурбации ко всем участкам головного мозга приливает кровь. То же самое происходит при решении логических задач и при тренировке памяти. Мозг лучше питается кислородом, что способствует его лучшей производительности. А единственная проблема с психикой из-за мастурбации связана только с гнетущим чувством вины из-за собственной порочности и грешности, привитыми родителями или окружающими в детстве. Никаких других психических или физических расстройств мастурбация принести не может.

8. Мастурбация снижает желание заниматься сексом с партнером и вредит отношениям

Никто не знает нас лучше, чем мы сами! В том числе и в сексе. Никто другой, только мы сами знаем, как побаловать себя, как доставить себе максимальное удовольствие. Но мастурбация — это не только возможность узнать себя, но и понять, как улучшить свои отношения с партнером. Мастурбация — это не повод думать, что с вашими отношениями что-то не так. Сексуальная жизнь женщин, которые регулярно мастурбируют, только лучше: они изучают себя, свои реакции, запоминают лучшие, понимая, куда стоит направить действия партнера, учатся быстрее достигать оргазма.

Мастурбация — самый простой и быстрый способ получить оргазм. И этому ничто не может помешать: ваши небритые ноги, немытая голова, мятая футболка и любимые треники не станут помехой для этого. Вы не будете бояться забеременеть или подхватить инфекцию. Ваш партнер — это вы сами, и вам все равно, как вы выглядите. А оргазм, в отличие от секса с другим партнером, гарантирован вам на сто процентов. Компания Fun Factory, которая производит игрушки для взрослых, вместо слова «мастурбация» уже давно использует словосочетание «соло-секс». И нам очень нравится такой термин.