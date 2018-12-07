Почему пропадает страсть в отношениях — мужской взгляд

Колумнист WMJ.ru Андрей Райдер убежден, что рано или поздно страсть в отношениях сходит на нет. Писатель выделил основные причины, которые способствуют этому, и делится с вами.

Как правило, любовь убивает желание. Таков ее парадокс, а исключения редки. Через семь лет лишь одна пара из десяти поженившихся остается по-настоящему счастливой. Счастливой — это значит, что люди по-прежнему вместе, не изменяют друг другу, а страсть в их отношениях не погасла. И это у поженившихся парочек, а если отношения свободные, то, пустив любовь на самотек, вы вдвоем почти наверняка ее потеряете. Страсть уйдет из нее со временем, и она потухнет, как догоревший костер. У многих охлаждение начинает проявляться уже через год. Таковы особенности физиологии, психологии и ментальности человека. Три этих фактора действуют один за другим по мере хода времени, и вот что обычно происходит у тех, кто надеется на авось, мечтая о моногамии и любви до гроба. Чтобы разложить все по полочкам, в этой статье я выделю девять причин затухания страсти, а начнем мы с физиологии.

Затухание гормонального всплеска

Матушка-природа живет рациональными законами. Ей нужно сформировать пару, и она специально устроила этот процесс таким образом, чтобы влюбленных притягивало друг к другу, а обеспечивается это гормональными бурями в организмах. Отсюда и чудеса «гипермобилизации», включающей физиологический, эмоциональный, сексуальный и интеллектуальный подъемы. Именно такой гормональный всплеск заставляет влюбленного человека забыть обо всем, кроме второй половинки. Но долго он такого взвинченного состояния не выдержит, а поэтому биохимия страсти славится недолгим сроком жизни. Сформировав пару, сама же природа гасит эту страсть. Примерно по истечении года, а то и раньше первичный гормональный всплеск любви затухает естественным образом и эта составляющая взаимного притяжения пропадает.

Эмоциональное слияние

И здесь мы переходим к психологии. У специалистов в этой области есть такое понятие — «эмоциональное слияние». Это когда у влюбленных формируется ощущение единого целого и все границы между ними стираются. Люди начинают жить, чувствовать и думать одинаково. Такое радует их, продолжая увеличивать чувство близости и важности в глазах друг друга. И все бы хорошо, но в результате пропадают индивидуальность, загадочность и магнетизм неизведанного. Люди становятся слишком понятны друг другу и предсказуемы. В результате их взаимный интерес падает, ведь каждому становится не к кому притягиваться и нечего познавать, а привычное не манит. Образно говоря, с исчезновением пространства между влюбленными исчезает и зазор для искры желания. Для многих чрезмерная близость — это антивозбуждающе.

Опасная трясина компромиссов

А дальше — больше. Ценя вторую половинку, каждый вовсю подыгрывает ей, стараясь приспособиться, идя на любые компромиссы и уступки. В постели это нередко делается во вред собственным желаниям и интересам, ведь человеку становится неудобно предложить партнеру что-то новое из боязни обидеть его или получить отказ. Да и кому хочется выглядеть развратником в глазах второй половинки, ведь ее оценка так важна! А в итоге все более скучным становится секс и все сложнее выйти из колеи постельной рутины. Желание продолжает затухать.

Противопоставление семьи и страсти

Нередко, создав семью и продолжая сближаться, влюбленные начинают напоминать друг другу кого-то из родственников. Но ведь в подсознании большинства людей с юных лет заложена формула, согласно которой заботливые, родные люди — это одно, а страсть и секс — другое, это разврат, это «плохие» мальчики и девочки, это порнография. Поэтому, когда некоторые становятся настолько близкими и родными друг для друга, что начинают походить на братьев и сестер больше, чем на любовников, сексуальный интерес между ними исчезает. Ну сама подумай, кто же будет вожделеть брата или сестру?

Тяжелый груз интимного прошлого

По мере того как затухают эмоции настоящего, все отчетливее всплывают «тени прошлого», сидящие в нашем подсознании и определяющие сексуальность, а ведь это сложная сторона личности, которая, как правило, формируется независимо от нас. У кого-то это могут быть особенности воспитания или неприятные случаи из детства, у кого-то — печальный опыт неудачного секса. И если все предыдущие факторы затухания страсти накладываются на такие «издержки психологии», сидящие в подсознании, то интимная жизнь пары может измениться до неузнаваемости, а то и совсем зачахнуть. Семейные психологи придают большую значимость этому вопросу, считая его одним из ключевых в проблеме снижения желания.

Комфорт против новизны и риска

Многие психологи считают, что к созданию семьи нас подталкивает фундаментальная потребность в безопасности, стабильности и комфорте. А теперь сама подумай: как могут сочетаться безопасность, спокойствие и надежность с риском, агрессией и эгоизмом, то есть именно с теми эмоциями, которые разжигают страсть? Как правило, стремление к комфорту берет верх и былой драйв пропадает. В результате очень приятные сначала стабильность и безопасность интимной жизни ведут к смертельной скуке в постели. Образно говоря, с водительского кресла спортивной машины человек пересаживается на сиденье трамвая и начинает засыпать.

Коварные происки разума

И тут к этой нерадостной истории подключается разум. Ведь на самом деле хороший секс — это больше интеллектуальное занятие, чем физическое, он происходит скорее в голове, чем в трении гениталий. Человек — носитель интеллекта, и творческое начало в нем заложено по природе. Мозг нуждается в новизне, он питается разнообразием. Без этого наш интеллект как без воздуха, а тут колея однообразия в супружеской спальне, никакой тебе загадки, никакого риска, никакого азарта или возбуждающей грубости. «О боже, какая тоска!» — зевает мозг, и нам становится просто неинтересно в постели. И это особенно характерно для мужчин. По самой своей природе они охотники, открыватели, новизна необходима им. Одно и то же им быстро приедается.

Долг, исключающий азарт

Как известно, эмоции питаются непредсказуемостью и спонтанностью, волнение и чувство интриги не вызовешь по графику. Когда мы «рационально» планируем секс, когда понимаем, что надо им заняться, когда точно знаем, что партнер всегда доступен, потому что у него есть супружеский долг, ситуация становится тоскливой. «Надо», «всегда доступен», «долг» — какие уж тут непредсказуемость и спонтанность, какой азарт? Мы начинаем делать то, чего на самом деле не хотим, и тем самым достаем бейсбольную биту для вожделения.

Синдром Мадонны-Блудницы

Есть такое понятие у психологов — «синдром Мадонны-Блудницы». Он заключается в том, что, относясь к жене слишком возвышенно, мужчина не решается предложить ей то, о чем мечтает или что запросто вытворяет с проституткой. Объясняется это тем, что в процессе полового созревания мальчики подразделяют девочек на две категории: возвышенные, утонченные создания, на которых страшно даже дышать, и общедоступные шлюшки, с которыми можно вытворять любые «гадости». Все это, как правило, ограничивается фантазиями, но зашивается «под корку» на всю жизнь.

И вот такая близкая, родная и дорогая жена все больше переходит в категорию Мадонны, и какой уж тут, скажите, жесткий, «грязный» секс? В результате — любовницы, проститутки, унизительные обманы с оправданиями дома и… Мадонна начинает раздражать. Мало того что от нее нет проку в постели, так еще и приходится чувствовать себя нашкодившим мальчиком, когда ты сходил налево.

Вовсе не хочу тебя пугать, и совсем не обязательно, что все это хором коснется вашей пары, но врага, как говорится, нужно знать в лицо. Хотя каждая любовь и индивидуальна, но, к сожалению, страсть из нее чаще всего уходит со временем, если пустить отношения на самотек, и происходит это самым естественным образом. Спохватываются же люди, как правило, слишком поздно, когда разогреть остывшую страсть становится сложно. Так что добрый вам совет с твоим мужчиной: если мечтаете о верности и любви до гроба, подбрасывайте дровишек в ее костер.

В бесплатном мастер-классе «Почему любовь затухает без секса и как удерживать мужчину» я рассказываю о том, что стало бы с Джульеттой при живом Ромео в наше время, если бы она надеялась на авось. Послушай его, в нем есть дельные подсказки по этому поводу. Счастье еще та птица — чуть зазеваешься, и упорхнет.