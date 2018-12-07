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Как повысить интимность в сексуальной жизни 

Карельские вести 4 часа назад
Фото: Карельские вести
Секс является ключевым фактором в любых романтических отношениях. Если в отношениях есть хороший секс, он является лишь их частью, но если его нет, это способно разрушить любые отношения.
Интимность в отношениях является чрезвычайно важной, поэтому мы собрали пять забавных способов, как можно над ней поработать в твоей сексуальной жизни.

1. Делиться с партнёром энергией

Когда вы касаетесь своего партнёра, важно передать ему энергию своего тела и поделиться замечательным настроением. Пусть с каждым прикосновением вы будете наполнять его своей любовью.

2. Устроить ночь без секса

Иногда стоит поэкспериментировать и устроить ночь без секса в его традиционном смысле. Можно трогать, целовать и обнимать, но никаких проникновений! Словно прелюдия, которая длится всю ночь.

3. Сделать ролевую коробку

Напишите по пять ролевых игр или фантазий, которые вы хотели бы разыграть друг с другом, и спрячьте в коробку. Раз в неделю пусть кто-то из вас вытягивает оттуда одну бумажку и исполняет описанное в ней.

4. Устроить маленький секрет

В этой игре пусть каждый из вас по очереди приносит в спальню и пробует в постели какой-нибудь новый сексуальный предмет. Всё что угодно, от наручников до повязки на глаза.

5. Заниматься виртуальным сексом

Если кто-то из вас в отъезде, не расстраивайтесь. На дворе XXI век, так что современные технологии способны прийти на помощь. И это гораздо лучше, чем вовсе не иметь секса!
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