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Эксперты рассказали, как вычислить жену-изменщицу 

РИА «ФедералПресс» 3 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ученые нашли признак, по которому можно понять, способна ли женщина на измену. Способ есть только один.
Ученые выяснили, какая есть главная отличительная особенность у женщин, которые способны изменить своему избраннику с другим мужчиной. Соответствующие исследования провели биологи из ОксфОрда».
Специалисты выяснили, что такой признак, как наличие более длинного указательного пальца, чем безымянный, может указать на то, что женщина имеет склонность к изменам. Результаты исследований, которые дают возможность вычислить неверных женщин, были опубликованы в журнале Biology Letters.
Ученые считают, что на соотношение длины пальцев влияют женские половые гормоны эстрогены. Чем больше такое соотношение, тем больше в организме женщины этого гормона. А он делает ее более «феминной», а также менее удовлетворенной имеющимися отношениями и стремительной к поиску новых партнеров. Причем ученые проверили свои догадки не только на людях. Аналогичный эффект прослеживается также и у человекообразных обезьян, лабораторных мышей и крыс, а также зебровых амадин.
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