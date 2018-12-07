Эксперты рассказали, как вычислить жену-изменщицу

Ученые нашли признак, по которому можно понять, способна ли женщина на измену. Способ есть только один.

Ученые выяснили, какая есть главная отличительная особенность у женщин, которые способны изменить своему избраннику с другим мужчиной. Соответствующие исследования провели биологи из ОксфОрда».

Специалисты выяснили, что такой признак, как наличие более длинного указательного пальца, чем безымянный, может указать на то, что женщина имеет склонность к изменам. Результаты исследований, которые дают возможность вычислить неверных женщин, были опубликованы в журнале Biology Letters.

Ученые считают, что на соотношение длины пальцев влияют женские половые гормоны эстрогены. Чем больше такое соотношение, тем больше в организме женщины этого гормона. А он делает ее более «феминной», а также менее удовлетворенной имеющимися отношениями и стремительной к поиску новых партнеров. Причем ученые проверили свои догадки не только на людях. Аналогичный эффект прослеживается также и у человекообразных обезьян, лабораторных мышей и крыс, а также зебровых амадин.