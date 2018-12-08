10 мужчин, которые хороши только в фантазиях

Вы видите их в интернете или на журнальной странице. Может быть, встречаете в гостях и потом не можете забыть… Эти мужчины такие разные, но их объединяет одно: о них сладко помечтать. Но вряд ли они нужны вам в настоящей жизни.

1. Мужчина, который прислал вам через интернет предложение пообщаться…

…а вы так и не собрались ответить. Вы уже успели себе представить, какой он милый, добрый и хороший, да что там — в ваших мыслях вы уже внуков нянчите, но у вас не дошли руки написать ему сразу, а теперь уже прошел месяц и как-то неудобно отвечать… К тому же он все равно не окажется лучше, чем ваши мечты о нем.

2. Знаменитость

Даже те из нас, кто это не афиширует, иногда фантазирует об известном актере или музыканте. А теперь представьте на минуту, как это было бы в реальной жизни, не окрашенной розовой дымкой. У него безумный график, репетиции, выступления, гастроли, интервью и всевозможные пиар-мероприятия, и вам достается ма-а-ахонький кусочек его времени, когда он, вымотанный до предела, приползает домой с одной мыслью: выключить телефон, вставить беруши и хорошенько выспаться.

А назавтра он встает, пакует чемодан и уезжает на полугодовые съемки на Гаити/в мировое турне, и вы знаете, что его будут окружать звездные красотки и на все готовые фанатки… Не каждая выдержит.

3. Мускулистый «автомеханик» из слеш-галереи

Картинно перемазанный «машинным маслом», но с идеальной кожей и волосами, безупречным маникюром и без единой мозоли. Фантастический зверь, созданный специально для девичьих грез. В реальной жизни не встречается.

4. Спортсмен или страстный поклонник ЗОЖ

У него шикарное тело, да и сама идея того, как благотворно он повлияет на ваши привычки, греет душу. Вот вы с ним встаете в субботу в пять утра — и весело, бодренько на пробежку, а потом — по салатному листу с лимонным соком на завтрак… Если вы сами не из того же теста, то придется признать: максимум, сколько вы его выдержите — это полчаса. И то в мечтах.

5. Симпатичный иностранец

Его зовут Федерико, Ганс или Джон, у него безупречная улыбка в 32 зуба и сказочная заморская жизнь… В которой на деле окажется не меньше проблем, чем у любого из соотечественников, только при этом он привык жить по странным для вас правилам и «Ну, погоди!» не смотрел.

6. …и любая другая залетная пташка.

«Мы к вам приехали на час — привет, бонжур, хелло!» Такие сказки редко имеют счастливый финал, но мечтать-то не вредно!

7. Старый знакомый…

…с которым вы не общались со школы и вдруг внезапно нашли друг друга через интернет. Надо же, как вырос, возмужал, в люди выбился, стал крутым ди-джеем или знатным комбайнером… Вот только он уже другой человек, с которым у вас, вполне возможно, даже не совпадают воспоминания.

8. Мужчина, который так хорош, ухожен и тюнингован, что это отдает нарциссизмом

Увидите такого в кино — и будете о нем грезить. Встретите в реальной жизни — и задумаетесь: «Голубчик, из какого фильма ты сбежал?»

9. Мужчина, который казался идеалом…

…но чуть ли ни при первой встрече начинает говорить о сексе, а то и делиться нестандартными сексуальными фантазиями. Будь вы давно близки, вы бы, может, и подумали. Но вот так, с бухты-барахты, практически незнакомой даме… Фи, сударь, какая пошлость.

10. Крутой чувак, в которого вы влюбились бы в юности