8 причин почаще начинать утро с секса

Что? Ставить будильник еще на пораньше? Поверьте, оно того стоит. И вот почему:

Серьезно, люди, вы знаете лучший способ начать день? Говорят, как утро начнете — так и день проведете. И если начать его с приятного — это задаст тон следующим 24 часам ваших жизней. Утренний секс внушит вам оптимистический настрой на оставшуюся часть дня. «Секс в утренние часы способствует выработке окситоцина, также известного как гормон объятий, — говорит сэксперт Эмили Морзе. — Окситоцин заставляет вас с партнером быть ближе друг к другу и ощущать себя более любящими и любимыми. Эти теплые чувства останутся с вами в течение дня… Или, по крайней мере, скрасят вам время утренней поездки на работу».

У вас есть извинения твоей лени. Вы все еще в полудреме, досматриваете сладкий сон, и никто не осудит вас за то, что вы не готовы к постельной акробатике и предпочтете ленивый догги-стайл, например.

У вас есть законное основание чуть дольше поваляться в постели. Неоспоримый аргумент.

В конце дня, когда вы переделаете кучу дел, вы оба можете быть слишком уставшими, чтобы заниматься сексом. А так — занялся любовью с утра — и до вечера свободен!

Да не опоздаете вы на работу. Займитесь сексом вместо перестановки будильника «еще на пять минут… и еще на пять… и еще на пять». Примите душ вместе. К тому же вы уже не будете клевать носом над утренней тарелкой каши, а бодренько перекусите и весело побежите.

Утренний секс полезен для здоровья, потому что укрепляет вашу иммунную систему, повышая уровень иммуноглобулина — антител, которые защищают вас от инфекций.

Потому что с утра секс будет дольше и качественнее. Наши читательницы уже знают, что с утра уровень тестостерона у мужчины выше, а это значит, что ваш любимый не только легче возбудится, но и дольше продержится.

Потому что все так делают. Ладно, не все, но целых 34% людей предпочитают заниматься любовью утром, как показывают опросы. Вы же не хотите сидеть хмурой и непроснувшейся, замечая, как треть сотрудников вашего офиса мечтательно улыбается, вспоминая свои рассветные утехи?