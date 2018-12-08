5 шокирующих интимных традиций народов мира

У племени Самбия довольно странная «процедура» превращения мальчика в мужчину. Когда ребенку исполняется 7, его забирают из племени в поселение мужчин, чтобы он не вступал ни в какие контакты с женщинами, и допускают в общее племя аж спустя 10 лет.

На протяжении всех 10 лет будущему мужчине постоянно прокалывают кожу, пускают из носа кровь и вызывают рвоту скармливанием парню огромного количества сахарного тростника. Таким образом будущий мужчина очищается перед контактом с женщиной. Также его заставляют пить сперму старейшин, объясняя это тем, что семенная жидкость поможет мальчику быстрее возмужать и стать сильнее.

Мардуджара: племя, в котором при обрезании съедают крайнюю плоть

Ритуал возмужания будущего мужчины в этом племени немного жесток. Сначала подростку делают публичное обрезание, после которого мальчик должен съесть свою только что отрезанную крайнюю плоть. Позже происходит обрядя меатотомии: разрезание нижней части пениса по каналу вплоть до самой мошонки. С этого момента, теперь уже мужчина, будет мочиться через оставшийся участок уретры, который находится довольно далеко от головки члена.

Водаби: племя, где мужчины воруют друг у друга жен

Свадьбы в этом племени устраиваются детям еще в раннем детстве, при этом жена и муж приходятся друг другу двоюродными родственниками. Но на ежегодном празднике Геревол у мужчин принято разукрашиваться, наряжаться и воровать друг у друга жен. Если паре удалось уйти с праздника незамеченными, то их новый брак считается полностью легальным, а муж остается ни с чем (конечно, если не украл себе другую жену). Эти браки тут считаются заключенными по любви.

Современная культура Ирана, где можно купить временный брак

Все мы знаем, что мусульманская культура — одна из самых строгих в смысле половых отношений между мужчиной и женщиной. Например, мусульманские пары могут заниматься сексом только в миссионерской позе. Просьба мужа о смене позиции считается унижением достоинства. Однако в некоторых мусульманских странах, таких как Иран, молодая пара, которая хотела бы заняться любовью прежде чем собирается вступить в брак, может купить «временный брак». Они имеют право устроить церемонию, в результате которой заключается договор, в котором будет указано точное время брака. После этого они могут заниматься любовью, не противореча исламским законам.

Тробрианцы: племя, в котором занимаются сексом с 6 лет

Девочки этого племени начинают заниматься любовью с 6-8 лет, а мальчики — с 10-12, и это считается здесь нормальным. Девушки этого племени ходят исключительно топлесс. Однако заниматься сексом с кем попало и часто менять партнеров тут запрещается. Зато самым сексуальным, что может сделать тут девочка, считается помочиться перед партнером во время орального секса, убрать за собой и уйти. Самое же священное у тробрианцев — это совместный прием пищи. Мужчине строго запрещено разделять трапезу с женщиной до брака — это грех.