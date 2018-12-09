9 признаков отношений, которые сложно испортить

Если вы хотите понять, насколько крепки ваши отношения с партнером и действительно ли между вами нет тайн и обид, тогда воспользуйтесь нашими подсказками. Passion.ru попросил экспертов по семейным отношениям составить список признаков, которые с уверенностью говорят о том, что в вашей личной жизни царят настоящая гармония и любовь.

Вы все еще смеетесь над его шутками

Влюбленные, которые спустя 10 или даже 20 лет все еще могут рассмешить друг друга заслуживают уважения. Вы можете, не сговариваясь продолжить какую-то мысль одновременно, закончить фразу или пошутить над вашими недостатками. Вам это кажется забавным. Как утверждают психологи, отношения заканчиваются именно в тот момент, когда вас перестают вдохновлять шутки вашего избранника, а точнее, когда вы перестаете улыбаться и начинаете раздражаться по пустякам. И то, что раньше вам казалось милым, начинает вас выводить из себя.

Вы спокойно отпускаете друг друга на встречи с друзьями или корпоративы

Крепкие пары не ревнуют и не обижаются, когда кто-то решил провести время со своими друзьями или посетить вечеринку, где соберутся все коллеги без своих пассий. И если вы тоже не видите ничего плохого в том, что ваш избранник немного развеется, не устраиваете ему допрос, куда и с кем он идет и не обрываете телефон, пытаясь узнать, когда он вернется, тогда вы на верном пути. Вы просто верите, что ваша вторая половинка ценит ваши отношения и ни за что не поставит их под удар. Впрочем, как и вы.

Вы регулярно признаетесь друг другу в любви и устраиваете свидания

Не важно, как давно вы вместе, но, если вы до сих пор рассказываете своей второй половинке о своих чувствах или устраиваете романтические сюрпризы и самые настоящие свидания (без детей, друзей и родных), тогда вам можно только позавидовать. Если же у вас пока нет возможности пригласить своего избранника куда-то, попробуйте организовать ужин дома, только не забудьте про свечи, красивый наряд и подходящую музыку. Отключите телефоны и посвятите этот вечер друг другу. Поверьте, вам точно понравится!

Вам не приходит в голову проверять телефон/компьютер избранника

Вы не вздрагиваете всякий раз, когда вашему избраннику приходит смс-сообщение на телефон, в социальные сети и в Skype. Да и активные переписки благоверного в мессенджерах вас тоже не беспокоят. Ему тоже не придет в голову запрашивать у вас отчет по минутам, кто вам звонил или писал. Вы доверяете друг другу и не считаете нужным устраивать проверки. Это все похвально, только эксперты все же рекомендуют не перейти тонкую грань, между «доверяет» и «абсолютно все равно». Во втором случае вам тоже не важно, кто и что пишет вашему благоверному, но, увы, совершенно по другой причине.

Вы каждый день благодарите друг друга (не важно за что)

Вы не устаете говорить друг другу слова благодарности (за любовь, за отношения, за заботу, за исполнение желаний и многое другое). Вы даете понять человеку, что он по-настоящему вам дорог и вам важно все, что он делает. Тогда, по уверениям экспертов, у второй половинки просто не возникнет мысли, что ее не ценят или не любят. Наоборот, человек будет чувствовать свою значимость и будет стараться стать еще лучше, чем он есть сейчас.

Вам не наскучил секс друг с другом

Еще одна важная составляющая гармоничных отношений — секс. Если даже спустя годы, проведенные вместе, вы все еще находите друг друга сексуальными, знаете, как удивить и порадовать партнера в постели, то это говорит о том, что вы нашли своего человека, подходящего вам по всем параметрам. И если это действительно так, тогда и измен в вашей паре не будет. А зачем, если партнеров абсолютно все устраивает в интимном плане?

Вы не затеваете ссоры, а решаете все путем переговоров

Вместо того, чтобы срываться друг на друге, бить тарелки или устраивать публичные разборки, вы научились решать все вопросы путем переговоров и, самое главное, можете слушать партнера и отстаивать его интересы в том числе. Это залог крепких партнерских отношений, основанных на взаимоуважении и поддержке друг друга. А если ваши чувства пока еще «искрят» и нет-нет, но вы позволяете себе срываться на избранника, тогда просто представьте себе, что будет, если в один прекрасный момент у человека сдадут нервы и он решит, что с него хватит этих ссор и перепалок? Представили? А теперь попробуйте спокойно донести свою мысль и будьте уверены, что ваш партнер вас услышит.

Вы знаете, как поддержать или успокоить партнера

Умение поддержать человека в трудную минуту, найти подходящие слова, даже просто обнять — дорогого стоит и, к сожалению, не все пары могут освоить это искусство. Некоторые, например, считают своим долгом «добить» партнера, когда ему и так непросто, или выставить его в неприглядном свете перед окружающими, а потом недоуменно возмущаться, почему это, благоверный на вас обиделся.

Вам не нужно притворяться, вы можете быть собой

По-настоящему гармоничными считаются те отношения, в которых вам не нужно притворяться кем-то еще, вы можете быть собой и заниматься теми вещами, которые вам нравятся. Скажем, вы получаете удовольствие от пряжи и спиц и готовы дни напролет вывязывать сложные узоры на джемпере. А вот ваш благоверный считает это занятие слишком уж старомодным и поднимает вас на смех всякий раз, как только видит у вас в руках набор для вязания. Или, наоборот, ваш партнер получает удовольствие от цветоводства, но вам совершенно не по душе его образ садовода — с лопаткой, землей и цветочным горшком под мышкой. Будете ли вы счастливы в таком случае? Вряд ли. Эксперты утверждают, что не обязательно разделять увлечения другого, но необходимо с уважением к ним относиться и не заставлять человека стыдиться того, что приносит ему радость.