Секреты искусного обольщения от гейш

Фильм «Мемуары гейши», снятый по одноименной книге Артура Голдена, заполучил три Оскара — за лучшую операторскую работу, за работу художника-постановщика и за работу костюмеров-дизайнеров. И любовь западных зрителей, для которых мир гейш всегда был загадочным и потому манящим. Главные секреты соблазнения из фильма, которые можно взять на вооружение — в нашем материале

Красиво одеваться

Маленькая Чио после смерти матери попадает в дом гейш матушки Нитто, хозяйки дома, где уже живат одна прославленная гейша — Хацумомо с ученицей Тыковкой. Самое ценное в любом охийо, так называется дом гейш, — не они сами, а их дорогие одеяния из шелка, расшитые причудливыми узорами, цветами и изображениями бабочек и птиц. Одно кимоно могло стоить больше, чем заплатили за девушку, продавая ее в дом гейш. Недаром пожилая экономка матушки говорит маленькой Чио: «Без одежды ты не можешь быть гейшей».

Уметь переживать поражения

Хацумомо, с детства разглядев в Чио соперницу, подставляет ее — выкрадывает кимоно Мамехи, еще одной талантливой гейши, портит его, а потом отсылает девочку незаметно отнести кимоно назад. Все тайное становится явным, и Чио обвиняют в порче чужого платья. Тем самым она навлекает позор на свой дом. Матушка Нитто в ярости — теперь Чио до конца жизни придется быть ее служанкой, почти рабыней, а о карьере гейши она не может и помыслить. Девочка стирает, драит пол, ухаживает за пожилой матерью хозяйки.

Идти к своей мечте

В один прекрасный день маленькая Чио стоит на мосту и смотрит в воду. В окружении гейш появляется молодой мужчина, которого все называют Председатель, он покупает ей сливовое мороженое и говорит о том, что, если споткнешься, нужно уметь распрямиться. На прощание он дает девочке несколько монеток, завернутых в платок с его инициалами, и говорит, что теперь она сможет поужинать. Чио настолько впечатлена этой встречей, что тут же бежит в храм, отдает монеты божеству и теперь мечтает стать гейшей, чтобы вновь увидеть Председателя. Его платок становится ее талисманом, она носит его возле сердца.

Многому учиться

Спустя пару дней, в дом госпожи Нитта приходит Мамеха, предлагает стать наставницей Чио при условии, что если девочка удачно пройдет обучение и станет гейшей, то деньги за ее мидзуаге (продажа девственности) будут своеобразным выкупом для матушки. Мамеха очень добра к Чио, обучает ее искусствам танца, игры на музыкальных инструментах, поведению в обществе. Самый главный урок, который она преподает Чио, звучит так: «Гейши не торгуют телом, гейши — не куртизанки. Они торгуют искусством и отныне вся твоя жизнь — искусство». В кино мало показаны трудности, с которыми сталкивается девочка-подросток при обучении, только замораживание пальцев рук в посудине со льдом перед началом игры на сямисэне, или специальные подушки, на которых приходится спать юной гейше, но и этого достаточно, чтобы понять, что учеба не была легкой.

Магия взгляда

Пожалуй, самый романтичный момент во всем фильме: Мамеха говорит Чио, что как только та сможет остановить мужчину взглядом, она будет готова выйти в свет. И вот 15-летняя девочка несколько секунд пристально смотрит на юношу на велосипеде. Он оборачивается ей вслед и врезается в повозку, перевозящую куриц в клетях. Пух, перья, квохтанье перепуганных птиц, а две девушки, гейша и ее ученица, идут по улице как ни в чем не бывало. Действительно, магию женского взгляда сложно переоценить. Длительный, чуть более трех секунд, контакт глазами с понравившимся нам мужчиной вызывает непроизвольное расширение зрачков, трудноуловимое нами, но считываемое бессознательно.

Сказка ложь, да в ней намек

Чему же может научиться современная женщина, посмотрев этот фильм? Несмотря на то, что он создан на реальных событиях и описывает жизнь одной из самых успешных гейш своего времени Минэко Ивасаки, он очень похож на сказку про японскую Золушку.

А чем так привлекательна сказка для тех, кто уже вырос из детского возраста? Конечно же тем, что там прописан путь следования к своему истинному «я». Каким образом? Через череду инициаций, которые проходит девочка-девушка-женщина, прежде чем приблизиться к своей мечте.

Вначале у нее умирает мать, ведь главная героиня должна остаться без тех знаний, которые в любящей семье передаются от мамы к дочке. В современном мире этот этап обычно знаменуется отъездом на учебу в другой город. Затем она попадает в услужение к чужим людям — например, учится и одновременно подрабатывает в кафе, чтобы иметь деньги на карманные расходы. Заодно проходит через череду испытаний, ведь она должна получить необходимые знания и жизненный опыт. Затем инициация — переход от девушки к молодой женщине, это может быть как первая любовь, так и замужество.

Римма Ефимкина, одна из самых блестящих психодраматистов нашего времени, в своей книге «Пробуждение спящей красавицы» пишет о том, что так как в современном мире женские инициации не распространены, то их роль выполняют возрастные кризисы развития. Если смотреть фильм как описание череды сменяющихся инициаций, то все испытания, через которые проходит Саюри — смерть родителей, козни Хацумомо, предательство ближайшей подруги, вмешательство истории в виде Второй Мировой Войны — все это становится путем ее индивидуации, ее движения по пути к мечте и встрече с Председателем. Думаю, что «Мемуары гейши» имеет смысл рассматривать не только как мануал по соблазнению мужчин, но и как описание путешествия к своей самости.