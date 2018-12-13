Конфликты на почве секса и как с ними справиться

Выяснять отношения на почве секса чаще всего начинают те, кто уже состоит в отношениях не первый месяц. Первое время обычно некогда замечать недостатки, поскольку гормоны и эмоции совсем отключают критическое мышление, а стремление понравиться заставляет нас охотно жертвовать своими желаниями и привычками ради нового партнера. Но потом проблемы начинают накапливаться, и замалчиваемые, рано или поздно они грозят перерасти в конфликт. Однако повод для ссоры может появиться и в самом начале отношений.

Начиная отношения, мы хотим, чтобы партнер понимал нас во всем, предвосхищая наши эротические желания, занимался сексом тогда и так, как нам хочется. Но отношения в реальной жизни — это часто несовпадение желаний и возможностей, приводящих к неловким ситуациям, недопониманию, обидам и претензиям. Сам по себе конфликт — это не всегда плохо. Его можно использовать для обсуждения позиции каждой стороны, посмотреть на ситуацию под другим углом, переведя ее в конструктивное русло как повод для новой стадии развития сексуальных отношений. Плохо, если растущее недовольство будет маскироваться любыми причинами, только не истинными: вместо того, чтобы прямо говорить о сексе, вы начнете упрекать партнера за частые посиделки с друзьями.

Какие бывают конфликты на почве секса

Поводов для ссор в сексе может быть предостаточно, но все-таки основные причины, даже в самом начале отношений, чаще всего выглядят так:

— Несовпадение темпераментов и типа половой конституции. Одному партнеру секс требуется два раза в день. Другому достаточно два раза в месяц. Конфликт неизбежен и практически неразрешим, особенно, если более темпераментный партнер сохраняет верность другому. Остальные «несовпадения», например, когда женщина занимается сексом только вечером, а мужчина — только утром, кому-то достаточно миссионерской позы перед сном, а другой предпочитает использовать все поверхности и позы не только в квартире, — вполне обсуждаемы и компромиссны.

— Несовпадение границ приемлемого. Если в начале отношений не выяснить, что приемлемо и что неприемлемо не только в паре, но для каждого из вас, то неминуемо случится конфликт: для вас недопустим оральный или анальный секс, а партнер обожает посещать закрытые секс-вечеринки. Это же касается использования секс-игрушек, различных секс-практик и даже контрацептивов. Если с самого начала не проговорить все аспекты, в том числе и понимание того, что для каждого из вас является нормой, то в процессе отношений не исключены ситуации, в которых, например, может выясниться, что для вашего партнера допустимо заниматься сексом одновременно не только с вами. Для вас это измена, а для него — открытые отношения. Но когда вы готовы попробовать что-то новое, не ломая собственные границы, а партнер также готов идти вам навстречу — конфликт будет исчерпан. Если же компромисс невозможен в силу ценностных причин — ситуация практически неразрешима.

— Игнорирование партнером ваших потребностей. Если партнера не беспокоит ваш оргазм, а только собственный, если ему кажется, что прелюдия — пустая трата времени, если вместо внимания к вопросам безопасности секса и использования контрацептивов во главу угла ставятся только его ощущения, если для него приемлем только грубый секс и только те позы, которые он считает правильными, а на все ваши просьбы он отвечает игнором или фразой «да лан, че такова», то…. Простите, а что вы вообще в нем нашли?

— Непонимание ролей в паре. Если в паре вы не любовники, муж и жена, а опекающая мать с вечным сыночком, наивная девочка при строгом папочке, старшая сестра или понимающая подруга, ваши отношения потеряют остроту, страсть, флирт. Это будет что угодно: моральная поддержка, забота, опека, потакание слабостям, но только не секс. Кто-то в паре в итоге захочет найти его в другом месте и с другим партнером.

— Отсутствие желания. Эта ситуация, способная перерасти в конфликт, особенно актуальна для пар, давно живущих вместе. Секс становится однообразным, скучным или вообще сходит на нет. Если такое состояние устраивает обоих партнеров… что ж, сочувствую. Но секс — это один из главных аспектов отношений, это то, благодаря чему мы становимся максимально близки друг с другом. И игнорировать его стоит только в силу медицинских показаний. Отсутствие желания может появиться и у партнеров, находящихся в послеродовой фазе. И не всегда здесь инициатором выступает женщина, принципиально игнорируя близость с мужчиной после родов. Бывает и так, что мужчина воспринимает женщину только как мать своего ребенка, но не сексуальную партнершу. Обе ситуации недопустимы: семья — это не только родители и дети, но и мужчина и женщина, у которых есть секс.

Как решать конфликты и каких ошибок стоит избегать

Все конфликты на почве секса решаются только одним способом — мягким диалогом. Учитываются пожелания друг друга, находится оптимальный график для секса, партнеры помогают друг другу снизить стрессовые факторы.

Если речь идет о разных запросах в сексе, можно обсудить альтернативные способы сексуального удовлетворения, например, использование мастурбатора или других секс-игрушек, эротический массаж. Включите фантазию, посетите магазин для взрослых. Только обсуждение проблем, а не их замалчивание, может спасти отношения. Но главное в процессе обсуждения соблюдать правила решения таких конфликтов.

Правильное место и время. Неуместно говорить о проблемах в сексе во время секса или сразу после него, при посторонних, по телефону, сразу после работы, во время приема пищи, если вы заняты. Идеально, когда вы оба свободны от всех дел, в хорошем настроении, сыты и расположены к разговору.

Плюс-минус-плюс. Разговор не должен строиться из претензий, обвинений, манипуляций, ссылок на чье-то мнение и ультиматумов. Недопустимо, когда в диалоге употребляются фразы «ты все делаешь не так», «я с тобой постоянно симулирую оргазм», «ты меня не возбуждаешь», «ты не умеешь делать минет», «ты фригидная» и так далее. Начните с хорошего, похвалите за то, что вам нравится, укажите, что бы вам хотелось изменить, а потом добавьте что-то приятное.

Выслушайте ответ. Очень часто конфликт может быть исчерпан, если причина его возникновения — недопонимание. Вы можете думать, что партнер холоден, а у него проблемы со здоровьем или на работе. Он уверен в том, что вам нравится быстро, а вам хочется, чтобы партнер уделил время прелюдии. Найдите компромисс, пойдите навстречу друг другу. Не только один из вас должен согласиться на уступки, а оба, причем в пределах разумного. Если вам кажется, что вы оба не можете достичь компромисса, то почему бы не обратиться к третьей стороне — сексологу, который поможет разрешить ваши противоречия?

Помните, что конфликты — это этап, который касается множества пар, но его можно преодолеть. Не бойтесь конфликтов, но учитесь их решать: даже самая сложная и дискомфортная ситуация, если она обсуждается, способна стать толчком для развития ваших отношений и поиска новых перспектив.