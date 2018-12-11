Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как рассказывать новому партнеру о бывшем 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Между полной открытостью и замкнутостью на первых свиданиях можно найти золотую середину. Некоторые подробности прошлых отношений могут быть полезны новым партнерам: например, из-за чего вы расстались и богатый ли у вас опыт отношений. А вот обсуждать секс не стоит. И как понять, какое количество информации сможет вынести новый партнер?

1. Не спеши

Подожди хотя бы до третьего свидания и аккуратно переведи разговор на эту тему. Например, если вы обсуждаете сериалы, можно спросить, как долго стоит пользоваться паролем бывшего парня. Или, например, между делом упомянуть, что в этом кафе ты уже бывала.

2. Не спрашивай о количестве

Во-первых, для ваших отношений это не имеет значения. Во‑вторых, цифра может тебя шокировать.

3. Не будь слишком строга

Описывай бывшего так, как описала бы начальника на собеседовании. Если скажешь, что он был плохим, можно подумать, что и ты не идеал. Не стоит рассказывать, что вы расстались из-за его глупости, просто характерами не сошлись.

4. Никаких имен!

Даже если тебе очень хочется рассказать все подробности, это лишняя информация. Можно подумать, ты до сих пор не перестала мысленно к нему возвращаться! Раз эти отношения тебя устраивают, значит, предыдущие действительно были не очень хороши.
Карельские вести: последние новости
5 самых шокирующих сексуальных традиций народов мира Как научить его делать куннилингус 7 признаков того, что он никогда на тебе не женится
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Провокационные наряды знаменитостей
«Влюбилась в женщину! Что делать?»2
Что стало со звездами 80-х
3 необычных зимних рецепта для смузи-блендера
Что делать, если волосы электризуются
Видео
00:36
Рудова примерила соблазнительные платья
Звёзды
00:30
Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги»
Еда
00:58
Малышева скорее откажется от еды, чем от ботокса
Звёзды
00:15
Бондарчук с новым любовником произвели фурор
Звёзды
00:22
Кардашьян пыталась казаться худой и опозорилась
Звёзды
04:53
Самые крепкие звездные браки
Любовь Звёзды
09:37
Провокационные наряды знаменитостей
Звёзды
04:28
Кем стали дети Майкла Джексона
Звёзды
02:35
Сколько получают звезды-пенсионеры
Звёзды
04:36
Самые красивые в мире близняшки
Дети Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение