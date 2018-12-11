Как рассказывать новому партнеру о бывшем

Между полной открытостью и замкнутостью на первых свиданиях можно найти золотую середину. Некоторые подробности прошлых отношений могут быть полезны новым партнерам: например, из-за чего вы расстались и богатый ли у вас опыт отношений. А вот обсуждать секс не стоит. И как понять, какое количество информации сможет вынести новый партнер?

1. Не спеши

Подожди хотя бы до третьего свидания и аккуратно переведи разговор на эту тему. Например, если вы обсуждаете сериалы, можно спросить, как долго стоит пользоваться паролем бывшего парня. Или, например, между делом упомянуть, что в этом кафе ты уже бывала.

2. Не спрашивай о количестве

Во-первых, для ваших отношений это не имеет значения. Во‑вторых, цифра может тебя шокировать.

3. Не будь слишком строга

Описывай бывшего так, как описала бы начальника на собеседовании. Если скажешь, что он был плохим, можно подумать, что и ты не идеал. Не стоит рассказывать, что вы расстались из-за его глупости, просто характерами не сошлись.

4. Никаких имен!

Даже если тебе очень хочется рассказать все подробности, это лишняя информация. Можно подумать, ты до сих пор не перестала мысленно к нему возвращаться! Раз эти отношения тебя устраивают, значит, предыдущие действительно были не очень хороши.