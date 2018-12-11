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Упавшее в унитаз кольцо вернулось к хозяйке спустя девять лет 

Lenta.ru + ещё 2 13 часов назад
Фото: Lenta.ru
В американском городе Сомерс-Пойнт, штат Нью-Джерси, нашли обручальное кольцо с бриллиантом, которое девять лет назад утонуло в унитазе. Об этом сообщает издание Miami Herald.
Жительница Сомерс-Пойнта Пола Стэнтон (Paula Stanton) потеряла его в 2009 году, когда мыла туалет. Женщина поздно заметила, что кольца больше нет на пальце, и решила, что оно потеряно навсегда.
Спустя девять лет коммунальный рабочий, Тед Гоголь (Ted Gogol) делал ремонт возле канализационного люка в 120 метрах от ее дома и заметил в грязи блестящий предмет. При ближайшем рассмотрении он оказался золотым кольцом.
Гоголь понял, что ему попалось то самое кольцо, которое три года назад упомянула Стэнтон, и отдал находку женщине. Она прокипятила украшение в перекиси водорода и лимонном соке и теперь снова носит.
В 2016 году сообщалось, что житель американского штата Миссури случайно выбросил свадебное кольцо своей жены, стоившее 400 тысяч долларов. Осознав, что произошло, супруги отправились на свалку и нашли пропажу.
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