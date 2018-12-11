7 признаков того, что он никогда на вас не женится

Женщинам свойственно строить далеко идущие планы, едва начав отношения с мужчиной. Она мысленно представляет себя в фате уже на первом свидании. А он и после десяти встреч все еще сомневается, стоит ли ей снова звонить. Как научиться видеть реальные намерения мужчин? Учитесь определять признаки боязни брачных уз.

Признаков его нежелания жениться может быть множество. Разберем семь самых значимых из них.

1. Он не любит обязательства. Это может проявляться во многом. Например, друзей он воспринимает, как соратников по тусовкам. Но никогда не будет помогать им с переездом или благоустройством дачи. Он плохо выполняет обязательства перед родителями, забывая им позвонить и отказываясь помочь. Он и вам не обещает поддержки, стараясь сохранять дистанцию.

2. Он все еще в поиске. На его страничке в социальной сети появляются новые знакомые, он ведет переписку с несколькими девушками. Гуляя с вами в парке, он с интересом рассматривает красоток по сторонам.

3. Он уверен, что вы — не его идеал. Он рассказывает о вымышленной идеальной даме, давая вам понять, что вы — не она. Он постоянно сравнивает вас с ней. Кстати, дама в этой ситуации может быть и реальной, например, его первая любовь, его мама или кинозвезда.

4. Он замечает все ваши недостатки. Когда мужчина влюблен, он не видит недостатков. А если он критикует вас по делу и без, то он, увы, к вам довольно равнодушен.

5. Он любитель гормональных встрясок. В момент охоты на женщину у мужчины выделяется целый коктейль гормонов. Норадреналин бодрит и придает веру в силы, фенилэтиламин приятно возбуждает, допамин позволяет почувствовать успешность, а серотонин создает ощущение стабильности приятного эмоционального подъема. Есть мужчины, зависимые от этого «коктейля». Их еще называют донжуанами.

6. Он боится привязанностей. Есть мужчины, которые признают только отношения на расстоянии. Любые попытки сократить дистанцию приводят к нервозности или даже к попыткам исчезнуть из вашей жизни. Если вам попался такой тип, трудно ждать от него предложения руки и сердца.

7. Он жестоко обжегся в недавнем прошлом. Например, недавно развелся или столкнулся с предательством любимой. В таком случае, он может быть долго не готов к браку. Например, средний срок, который нужен мужчине, чтобы пережить развод и захотеть жениться, составляет 4 года. Раньше приставать к нему с этим вопросом бывает просто бессмысленно.